Novello festeggia la vendemmia con cena, camminata e Miss Nas-cëtta

Novello si sta preparando a vivere un fine settimana di festa all’insegna della convivialità, della tradizione e dell’arte. La Cena di inizio vendemmia, giunta alla sua seconda edizione, è in programma per venerdì 29 agosto nel cuore del paese, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio comunale.

L’iniziativa, lanciata lo scorso anno come primo evento del nuovo direttivo, torna con la stessa formula che aveva conquistato residenti e visitatori: grigliata mista, antipasto di benvenuto, dolce, acqua e caffè (20 euro; menù bimbi a 7 euro), accompagnata da dj set e, a metà serata, dalla sfilata di Miss Nas-cëtta di Novello.

Tutte le partecipanti riceveranno un titolo speciale, ma solo una sarà incoronata Miss Nas-cëtta da una giuria composta da giornalisti, amministratori e rappresentanti della comunità.

Prima della cena, per chi vorrà, sarà possibile partecipare alla camminata gratuita organizzata in collaborazione con NaturalTrek, lungo il Sentiero della Nas-cëtta. La partenza è fissata alle 18.30 da piazza del Castello, con arrivo previsto alle 20, in tempo per sedersi a tavola.

Il programma si completa domenica 31 agosto alle 11, con l’inaugurazione della mostra Evanescenze emozioni di Galizio Gianfranco, ospitata fino al 30 settembre nella Confraternita di San Giovanni. L’artista, recentemente autore di un’importante donazione di opere, presenterà una selezione dei suoi lavori, che resteranno visitabili per tutto il mese.