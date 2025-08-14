La Vuelta attraversa Savigliano: scatta il piano viabilità per domenica 24 agosto

Divieti di sosta, domenica 24 agosto, in occasione del passaggio della Vuelta. Quel giorno, infatti, anche la città di Savigliano sarà attraversata dalla carovana rossa del celebre Giro di Spagna, in occasione della seconda tappa “Alba - Limone Piemonte”.

Il transito nel territorio dei Comuni di Marene e Savigliano è previsto tra le ore 14 e le 15.

La corsa ciclistica arriverà da Alba lungo la SP 662, entrerà in Marene da via Marconi, proseguirà per il centro cittadino su via Roma e via Savigliano per tornare sulla SP 662.

Entrerà quindi in Savigliano da via Liguria (rotonda del “Gran Baita”) fino al semaforo di via Liguria, dove svolterà a destra verso il centro cittadino. Con il successivo passaggio in strada Suniglia, viale del Sole, viale I Maggio, via Muratori, piazza del Popolo e via Saluzzo. La Vuelta proseguirà poi sulla SS 662 in direzione Saluzzo.

Verrà ovviamente istituito il divieto di circolazione e di sosta nelle aree del centro cittadino toccate dalla manifestazione, per agevolare il passaggio in sicurezza dei corridori.

«Il Comando di Polizia Locale – spiegano dal Municipio – emetterà l’ordinanza con la quale verrà previsto il divieto di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli già dal mattino su tutte le strade e pertinenze lungo il percorso interessato dalla manifestazione».



