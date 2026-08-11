A Grinzane Cavour quattro enti per ridisegnare la viabilità: conclusi i cantieri di via Garibaldi e della rotonda di Piana Gallo

Quattro enti, competenze differenti e un mese di lavori concentrati nel periodo estivo. Si sono chiusi a Grinzane Cavour i cantieri che hanno portato alla nuova asfaltatura di via Garibaldi e alla realizzazione della rotatoria di Piana Gallo, insieme agli interventi sui parcheggi.

A caratterizzare le opere è stata proprio la necessità di coordinare Provincia di Cuneo, Regione Piemonte e i Comuni di Grinzane Cavour e Alba. La Provincia si è occupata dell'asfaltatura, mentre i parcheggi hanno visto l'intervento del Comune di Grinzane Cavour e, in parte, di quello albese. La nuova rotatoria è stata invece realizzata con il contributo regionale, sulla base di un progetto sviluppato insieme ad Alba.

"Siamo felici di arrivare alla fine di un percorso comunque complesso, perché mette insieme quattro enti", commenta il sindaco Gianfranco Garau. Un coordinamento che ha consentito di portare a termine contemporaneamente opere diverse, incidendo su un asse viario importante per il territorio comunale.

Per limitare l'impatto dei cantieri, l'intero mese di luglio è stato individuato come finestra per concentrare i lavori. La chiusura delle scuole, le ferie e la riduzione dell'attività di alcuni esercizi commerciali hanno reso il periodo estivo quello ritenuto più adatto per intervenire.

Una programmazione che non ha eliminato gli inevitabili disagi, ma ha cercato di contenerli. Garau ricorda come l'Amministrazione abbia valutato attentamente le tempistiche proprio per trovare il momento meno problematico per il paese.

A incidere sulla durata dei cantieri è stata anche la rapidità delle imprese: Cauda ha operato sulla rotatoria, mentre Sam si è occupata degli asfalti, entrambe ringraziate dal sindaco per i tempi di esecuzione.

Ora, con la conclusione delle opere, via Garibaldi e Piana Gallo escono da un luglio segnato dai cantieri con un assetto rinnovato della viabilità. L'Amministrazione comunale rivolge infine un ringraziamento ai cittadini e ai commercianti, sottolineando la pazienza e la collaborazione dimostrate durante le settimane di lavori.