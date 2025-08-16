 / Cronaca

Cronaca | 16 agosto 2025, 19:28

Guarene: getta rifiuti in frazione Vaccheria, individuato e sanzionato dalla Polizia Locale

Già diverse indagini analoghe, dall'inizio dell'anno, da parte degli agenti guarenesi

(foto - Polizia Locale Guarene)

Nell’ambito di pattugliamento del territorio guarenese gli agenti della Polizia Locale, su un sentiero in aperta campagna nella Frazione Vaccheria, hanno individuato uno sversamento di materiale vario.

Nonostante i pochi indizi a disposizione gli operatori intervenuti hanno dato corso ad indagini ed accertamenti minuziosi sul materiale abbandonato riuscendo ad individuare il responsabile e procedendo così ad elevare pesanti sanzioni previste, oltre al ripristino dei luoghi a sua cura e spese, sempre sotto la vigilanza degli agenti.

Il Comando di Polizia Locale dall’inizio dell’anno, nell’ambito del controllo per la tutela ambientale del territorio che avendo molte aree in aperta campagna è preso di mira da soggetti irresponsabili, ha già eseguito diverse indagini in seguito alle quali sono stati individuati gli autori degli abbandoni, sanzionati e costretti a ripulire l’area a loro cura e spese.

