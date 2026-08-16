Saluzzo, commozione per la morte improvvisa di Adriano Peracchia

Cordoglio a Saluzzo per la morte improvvisa di Adriano Peracchia, avvenuta ieri, giorno di ferragosto nella sua abitazione, a pochi mesi di distanza dal decesso dell’amata moglie Carla Fresia, ex insegnante.

Peracchia, 75 anni, era molto conosciuto in città per essere stato titolare dell’attività Centro Giardino di corso XXVII Aprile e anche per essere stato consigliere comunale quando sindaco era Stefano Quaglia.

Lascia le figlie Elena con Marco e Francesca con Paolo e gli amati nipoti Anna, Pietro, Giuseppe e Maddalena.

Il rosario questa sera, domenica 16 agosto alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Bernardino.

I funerali domani pomeriggio, lunedì 17 agosto alle ore 15, sempre nella stessa chiesa, con partenza alle 14,50 dalle camere mortuarie dell’ospedale di Saluzzo.

