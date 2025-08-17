Il vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo ha celebrato ai piedi del Monviso una messa per la pace e in memoria di don Luigi Destre

È stata celebrata dal vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, nella mattina di oggi domenica 17 agosto, una messa nella cappella di Pian della Regina a Crissolo, per invocare la pace e in memoria di don Luigi Destre, parroco del paese della valle Po per cinquant’anni.

Alla celebrazione hanno preso parte anche il diacono Pierino Vacchetta e numerosi fedeli, che hanno partecipato con canti e preghiere in un clima di raccoglimento e gratitudine.

(Il vescovo Cristiano Bodo con il dicono Pierino Vacchetta)

Durante la funzione è stato ricordato anche Giovanni Genre, fautore e ideatore oltre sessant’anni fa della Baita della Polenta e del Rifugio Pian della Regina, scomparso lo scorso gennaio a 89 anni.

Fu lui a realizzare l’altare della cappella dedicata alla madonna, scolpendo nel granito bianco la sagoma del Monviso.

Don Luigi Chiaffredo Destre, mancato nel 2018 a 83 anni, fu una figura centrale per Crissolo. Parroco oltre 50 anni, legò la sua vita al Monviso, che scalò ben 120 volte, celebrandovi anche messe e matrimoni.

Accanto al ministero pastorale, guidò per 25 anni il Soccorso Alpino locale e nel 2000 inaugurò il restauro della croce posta in vetta.

(I fedeli durante la messa nella cappella di Pian della Regina)

Amato dai fedeli e dagli alpinisti, fu insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica e ricevette diversi riconoscimenti per il suo instancabile impegno a favore della montagna e della comunità di Crissolo e della valle Po.