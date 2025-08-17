Edizione locale
domenica 17 agosto
Il tributo del Caffè letterario di Bra a Pippo Baudo, simbolo della tv italiana
Cuneo, viaggio nella storia tra pietre e memorie: passeggiata guidata con Paola Arneodo
Calcio. Coppa Italia Serie C, Bra eliminato dall’Arezzo ma prova incoraggiante
La scomparsa di Pippo Baudo: "Sarò finalmente in compagnia di Sanremo"
Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di padre Livio Fanzaga
Forti raffiche di vento e pioggia nella notte: danni limitati tra Bra e Fossanese
Bagnolo Piemonte, donna smarrita sui sentieri del Rucas: ritrovata in buone condizioni
Il Controllato Contrabbandiere: reti illecite e confini porosi tra Liguria, Piemonte e Costa Azzurra nel XVIII secolo
STORIE DI MONTAGNA/176/ “L’UVA SPINA", il sogno di Serena che profuma di seconde possibilità
Una domenica ricca in provincia di Cuneo tra castelli aperti, rassegne e feste di paese
Attualità
Il vescovo di Alba Marco Brunetti: "Bel lavoro di squadra nella gestione degli stagionali e dei senzatetto"
Attualità
Cuneo, rimorchio carico di mangime si ribalta: chiusa la statale 705
Eventi
Mirabilia "On the Road": da giovedì 22 a domenica 25 agosto l'ultimo appuntamento con la tappa buschese
17 agosto 2025, 08:25
La scomparsa di Pippo Baudo: "Sarò finalmente in compagnia di Sanremo"
Vignetta del nostro Danilo Paparelli sulla morte del celebre presentatore
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
