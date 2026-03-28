Al Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba la mostra fotografica degli studenti “Sguardi di luce” [FOTO]

Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba presenta “Sguardi di luce”, mostra fotografica realizzata dagli studenti nell’ambito di un progetto scolastico che ha trasformato i ragazzi da semplici osservatori in autori consapevoli, capaci di usare l’immagine come linguaggio espressivo e strumento di lettura della realtà. L’inaugurazione è avvenuta questa settimana con un momento di riflessione condivisa sul tema della libertà e della pace, con interventi dei docenti e dei rappresentanti degli studenti, in un appuntamento pensato come occasione di incontro aperta all’intera comunità scolastica.

L’esposizione è allestita al primo piano della scuola, nel corridoio a sinistra in cima alle scale, e resterà visitabile fino al 21 maggio 2026, tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17.

“Sguardi di luce” nasce da un percorso che ha guidato gli studenti attraverso la storia e le tecniche dell’immagine fotografica. Ideatrice e promotrice del progetto è la docente Flavia Iraci, esperta in fotografia, affiancata dalla docente tutor Maria Antonietta Mulè.

Le opere in mostra sono firmate da Giulia Einaudi, Niccolò Prandi, Aurora Imbrogno, Greta Farinetti, Anna Botta, Martina Ghi, Andrea Viberti, Elena Cavallero, Carolina Stirano, Luca Nicolas Vrincianu, Federico Queirolo e Giada Rapalino, studenti che hanno preso parte al progetto e che, attraverso una serie di trittici, hanno restituito uno sguardo personale e corale sul quotidiano.

Più che una semplice raccolta di immagini, la mostra rappresenta il risultato di un’esperienza educativa significativa, in cui la fotografia diventa racconto, confronto e costruzione di senso. Nei lavori esposti, la pluralità degli sguardi si trasforma in ricchezza condivisa, libertà espressiva e possibilità di dialogo, offrendo alla comunità scolastica e cittadina l’occasione di entrare nel mondo dei ragazzi attraverso il loro modo di osservare e interpretare la realtà.

Con “Sguardi di luce”, il Liceo “Leonardo da Vinci” conferma così la propria vocazione a essere uno spazio vivo di crescita, creatività e partecipazione, capace di valorizzare i talenti degli studenti e di aprirsi al territorio attraverso esperienze culturali autentiche e condivise.