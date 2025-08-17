 / Saviglianese

Saviglianese | 17 agosto 2025, 07:48

Savigliano, gatto smarrito nei pressi del teatro: ricompensa a chi fornisce informazioni

Il felino adulto, tigrato grigio con chiazze bianche, è stato fiutato anche in zona Parco da un cane molecolare. Si cerca ogni informazione utile

Tommy, il gatto smarrito a Savigliano

Un appello urgente e carico di emozione arriva dalla signora Enrica, dell’associazione “Amici dei mici” di Savigliano, per un gatto adulto maschio smarrito nei pressi del teatro e degli studi veterinari.

"Il gatto adulto, maschio, mi è sfuggito a Savigliano nei pressi del teatro e degli studi veterinari - scrive Enrica -, ma si è probabilmente spostato. Il cane molecolare lo ha sentito anche in zona Parco, nei pressi di Piazza Cavour» scrive Enrica, sperando nell’aiuto della comunità".

Il micio è tigrato grigio con chiazze bianche sul davanti e sulle zampe, ed è dotato di microchip. Ogni informazione può essere preziosa: chiunque lo avvistasse è invitato a contattare Marina Dabbene al numero 335 5285363

È prevista una ricompensa per ogni foto che documenti un suo avvistamento. Facciamo nostro l’appello di Enrica e uniamoci nella ricerca del suo piccolo amico peloso

redazione

