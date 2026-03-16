Savigliano, al Museo Ferroviario si presenta il libro "Binari imprevedibili"

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 17,30 il Museo Ferroviario Piemontese ospita la presentazione del libro BINARI IMPREVEDIBILI. Quattrodici racconti in movimento, antologia di racconti curata da Paolo Calvino e pubblicata da Fusta Editore.

All’incontro saranno presenti gli autori saviglianesi Michele Cerutti, Sergio Racca e Sergio Soave, il curatore Paolo Calvino e l’editore Paolo Fusta.

L’antologia raccoglie i racconti di Gianni Audisio, Filippo Bessone, Paolo Calvino, Michele Cerutti, Serena Covella, Marco Craveri, Pierfrancesco Di Noia, Cinzia Dutto, Giorgio Enrico Bena, Alessandra Gondolo, Luisa Pessina, Sergio Racca, Roberto Rossi Precerutti e Sergio Soave.

Storie diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: il treno come luogo di incontri, attese, partenze, ricordi e possibilità.

Immaginate di salire a bordo del treno che viaggia tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo, di sedervi e di cominciare una conversazione con alcuni degli altri passeggeri: sono le autrici e gli autori dei racconti che state per leggere.

Con i personaggi che vi faranno conoscere, trascorrerete delle intere giornate nelle stazioni; viaggerete con i pendolari, avanti e indietro sulla linea, assisterete alla nascita di amori improbabili e parteciperete alle indagini per ritrovare una pendolare scomparsa; scoprirete il punto di vista di un capotreno e quello di un particolare animale salito a bordo; condividerete i ricordi di altri viaggiatori con la passione per il mondo delle ferrovie; saprete cosa accadrà tra alcuni anni a certi passeggeri; visiterete con altri occhi il castello di Manta, la grande cartiera di Verzuolo e i frutteti della pianura saluzzese.

Quattordici racconti in movimento nello spazio e nel tempo, con il sottofondo di suoni caratteristico dei viaggi in treno.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a savigliano@museoferroviariopiemontese.it



