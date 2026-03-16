Progetto Cantoregi invita a meditare sulla primavera a Racconigi

La Progetto Cantoregi organizza sabato 21 marzo 2026, dalle 10.30 alle 12.00, presso la SOMS di Racconigi in via Carlo Costa 23, il secondo incontro di meditazione intitolato “La primavera. Radicarsi per sbocciare”, a cura di Silvia Reichenbach.

L’appuntamento propone una meditazione guidata che integra silenzio, letture e movimenti di Qi Gong, focalizzandosi sul passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile. Secondo la medicina cinese, associata all’elemento Legno, la primavera simboleggia crescita vitale, disintossicazione e rigenerazione, con l’energia che risale in superficie come nelle piante dopo il letargo.

L’incontro invita a vivere questo momento di trasformazione con consapevolezza, affrontando emozioni e cambiamenti con flessibilità, in un contesto di ascolto e cura personale. L’ingresso è a offerta libera.

Per informazioni e prenotazioni: info@progettocantoregi.it o tel. 349 2459042.