“Leggere il nostro tempo”: a Savigliano quattro incontri con i libri

La Biblioteca universitaria del Dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione e l'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano, con la Biblioteca civica “L. Bàccolo”, danno il via ad una collaborazione nel segno della cultura e dell'approfondimento. “Leggere il nostro tempo” è il titolo del ciclo di incontri che prevede quattro presentazioni di libri fino al mese di giugno.

Il primo appuntamento è in calendario per mercoledì 18 marzo: alle 17 si presenta presso la biblioteca universitaria – piazza Turletti 9 – “Contro lo smartphone, per una tecnologia più democratica”. L'autore Juan Carlos De Martin ne discute con Graziano Lingua.

Seguiranno le presentazioni di “Coltivare speranza su un pianeta al collasso” il 14 aprile, “L'errore. Storia anomala della normalità” il 6 maggio, e “Voglia di restare. Indagine sui giovani nell'Italia dei paesi” il 3 giugno.

L'ingresso ad ogni evento è libero.