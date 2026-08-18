Villanova Solaro, torna la Sagra della Noce e della Frutta a Guscio

Villanova Solaro torna a fare da cornice alla Sagra della Noce e della Frutta a Guscio, che dal 10 al 14 settembre propone la sua seconda edizione.

Il paese si prepara a vivere cinque giornate di festa e appuntamenti rivolti a tutte le età, con le piazze che saranno animate da gusto, tradizioni, musica, spettacoli, arte e iniziative pensate per far conoscere e valorizzare il territorio.

La manifestazione raccoglie l'eredità del positivo esordio dello scorso anno, arricchendo però la proposta con diverse novità. Tra queste spicca il potenziamento dello spazio riservato alla Fiera, che vedrà la partecipazione di un numero ancora maggiore di artigiani, hobbisti, produttori agricoli, vivaisti e creativi. Un'area espositiva più ampia diventerà così occasione per presentare e valorizzare produzioni, attività, mestieri, competenze e sapori legati alla realtà locale.

Tra le new entry di questa edizione, pronto a solleticare il palato, c'è lo "Gnus", lo gnocco alla noce: un sapore inconfondibile, da condividere, che sarà il simbolo della Sagra 2026. Sarà possibile assaggiarlo già nella serata di anteprima e ritrovarlo nel corso del weekend.

C'è poi una conferma, che è in realtà un compleanno: 'Mangirula'! Dopo l'esordio nel 2025, l'Arena del Gusto festeggia il suo primo compleanno insieme alle Pro loco del circondario, con una serata che riunirà proposte gastronomiche per tutti i gusti, animazione e spettacoli musicali da cantare.

Attorno a queste novità prende forma un programma che accompagnerà Villanova Solaro dal giovedì al lunedì con gastronomia, musica dal vivo, incontri, mostre, tradizione religiosa e occasioni pensate per tutte le età. Durante l'intera manifestazione sarà inoltre attivo il luna park.

Il sindaco Gabriele Giletta e il presidente della Pro loco Mauro Rosso affermano: "Rievocando una tradizione villanovese abbiamo aperto un guscio, scoprendo tanti tesori: vogliamo condividerli con chi farà tappa nel nostro paese dal 10 al 14 settembre!".

IL PROGRAMMA IN ANTEPRIMA

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

Alle 21 debutta una novità tutta da giocare e cantare: 'Ruota&Canta delle Pro Loco'. La gara di canto e improvvisazione coinvolgerà le Terre di Mezzo con un concorrente per ogni paese, chiamato a sfidare la ruota musicale e a giocare con il pubblico. A condurre la serata sarà Andrea Caponnetto.

E ci sarà subito qualcosa di nuovo anche da assaggiare: durante l'appuntamento verrà proposto in anteprima lo 'Gnus', lo gnocco alla noce.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

La giornata si concentra inizialmente in piazza Pairotti. Alle 16 apre l'angolo dedicato alla frutta a guscio e al legno; alle 17 è invece in programma il convegno tematico 'La frutta a guscio, tra agricoltura salute e sostenibilità', un momento di confronto con gli esperti realizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Frutta a Guscio del Piemonte, Life - Frutta Secca, Agrion e Ismea.

Alle 19 l'inaugurazione ufficiale della II edizione della Sagra, alla presenza delle autorità e delle associazioni di categoria. Presentano Andrea Caponnetto e Daniela Cavanna.

La serata prosegue con la Soirée al PalaNoce: dalle 20 la Cena della Noce, con menù fisso a cura della Pro Loco e prenotazione entro mercoledì 9 settembre; dalle 21.30 arriva Ballando le Cupole in Tour. Sul palco l'orchestra Daniela Cavanna con gli ospiti Maurizio delle Valli e Sara Naldi. Presenta Piero Montanaro, con l'esibizione di balli dell'Asd DanceSport Tattoo di Cercenasco.





SABATO 12 SETTEMBRE

Alle 15 riapre l'angolo della frutta a guscio e della lavorazione del legno.

Alle 16 è il momento dell'arte con l'inaugurazione della mostra di pittura 'Dalle radici al guscio: il flusso delle arti', che riunisce in Biblioteca le opere di Giancarlo Ferrero, Roberto Davico e Alessandro Ghione. Nel salone al piano terra del municipio trova invece spazio 'Anima di legno, sguardi di cielo', che riunisce artigiani e scultori del legno e l'art designer Antonella Camisassi.

Dalle 18 si accende l'Arena del Gusto per il primo compleanno di Mangirula. Dopo il debutto dello scorso anno, le Pro Loco del circondario tornano protagoniste con un percorso gastronomico dall'aperitivo al digestivo. Ad accompagnare la serata ci saranno l'animazione itinerante dei 'Sociu dla bira' e lo spettacolo degli sbandieratori e musici di Bra.

Dalle 22 si cambia ritmo con 'Italianissima – Dance Hits': guests i dj Marco Marzi e Marco Skarica, con Radio Bruno media partner della serata.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Dalle 8 alle 20 le piazze del paese ospitano 'Legno e dintorni' con una grande esposizione di artigiani, hobbisti, produttori agricoli, vivaisti e creativi del legno.

Alle 10 partirà dalla Parrocchia di San Martino la processione solenne al santuario di Madonna della Noce, con la presenza delle autorità civili, militari e religiose. A seguire sarà celebrata la messa al santuario.

Alle 12.30 apre lo stand gastronomico "'L disnè dle festa", con menù fisso a cura della Pro loco e prenotazione entro venerdì 11 settembre.

Per tutta la giornata, grandi e piccoli potranno inoltre provare il Battesimo della Sella a cura di Quagliotti Performance Horses Asd di Costigliole Saluzzo, un'occasione per avvicinarsi al mondo equestre.

Nel pomeriggio arriva anche "Radio-Noce", con musica, giochi e allegria insieme allo Zenzero Team. Saranno inoltre organizzate visite guidate al santuario di Madonna della Noce, con servizio navetta in partenza dal centro del paese.

Dalle 19 spazio alla Gran Gnoccata, con lo "Gnus" (gnocco di noce) accompagnata dallo street food delle Pro loco di Faule e Murello e show cooking dedicato ai prodotti tipici.

Alle 21 la giornata si conclude con la serata danzante dell'orchestra Aurelio Seimandi. Ingresso Libero.

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

Alle 12.30, in piazza PalaNoce, appuntamento con il pranzo comunitario 'L Disnè del luness', insieme alle associazioni Unitalsi e Oftal. Il pranzo è su prenotazione, entro sabato 12 settembre.

Dalle 16 il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie, con intrattenimenti, giochi e sorprese. A seguire, in piazza Pairotti, la merenda organizzata dai Rettori.

Alle 21 sarà il teatro a salutare la Sagra con la commedia 'Merceria tòte Pautàsse boton, liasse... e lengàsse' della compagnia teatrale 'J'Amis del Teatro' di Carmagnola. Ingresso libero.

Prenotazioni: per la Cena della Noce di venerdì, 'L Disnè dla Festa' e il Pranzo da lunedì: Mauro 338-9021222 – Sara 339-6812552, oppure presso la Tabaccheria Di Maio di Villanova Solaro.

I menù completi della Sagra sono consultabili attraverso il QR code presente sul manifesto o sui canali social, Facebook e Instagram, della Pro Loco di Villanova Solaro.



