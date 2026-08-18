Academia Montis Regalis commissariata: il Comune scioglie la convenzione per la scuola di musica e chiede la restituzione di contributi e locali

Pagina amara per la Fondazione Academia Montis Regalis.

Un destino segnato, se non annunciato. Il “caso” era emerso, lo scorso marzo, in consiglio comunale quando il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, aveva portato all’attenzione dell’amministrazione la grave crisi dell’ente, segnata dalle dimissioni in blocco di tre componenti del Cda (Luciano Carbone, Maurizio Lavico e Orlando Perera).

A questo aveva fatto seguito un incontro indetto dall’ex direttore dell'Academia Montis Regalis, Maurizio Fornero che, dimissionario anche lui dal ruolo di direttore di gestione, aveva mantenuto la direzione artistica (leggi qui).

Già in quell’occasione era stata paventata la via del commissariamento che si è poi realizzato, lo scorso, con una delibera assunta dalla Regione Piemonte.

Divergenze interne, difficoltà nel far tornare i conti e nel pagare in tempo i professionisti, questi i principali motivi alla base della crisi

Poi, lo scorso 30 luglio, la Regione ha ufficialmente deciso di “sciogliere l’organo amministrativo della Fondazione Academia Montis Regalis” e di nominare un commissario straordinario per la durata di 1 anno.

A far scattare la decisione "gravi e rilevanti irregolarità gestionali e amministrative, l’impossibilità dell’organo amministrativo di deliberare validamente, significative perdite d’esercizio, progressiva erosione del patrimonio netto e carenza di liquidità".

Ora il Comune di Mondovì, attraverso apposita delibera di Giunta, ha scelto di cercare un nuovo gestore per la Scuola Comunale di Musica, ma anche di sciogliere la convenzione con l'ente, con la conseguenze restituzione degli immobili utilizzati per le attività e dei 10 mila euro di contributo erogato.

"La scuola di musica costituisce uno dei principali e più apprezzati servizi erogati dal Comune di Mondovì a centinaia di iscritti - spiegano dall'amministrazione -. In seguito al commissariamento della Fondazione Academia Montis Regalis, operato nelle scorse settimane dalla Regione Piemonte come richiesto dal Comune di Mondovì e alla verifica della documentazione prodotta dalla stessa Fondazione al termine dell'anno curricolare appena conclusosi, l'Amministrazione comunale ha dato indicazione agli Uffici comunali competenti di verificare le modalità di scioglimento della convenzione di gestione e di individuare le modalità di scelta del nuovo gestore."

In tal senso, è prevista una riunione con il personale amministrativo e i Docenti operanti presso la Scuola stessa nella giornata di mercoledì 3 settembre.