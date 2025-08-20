Pallapugno, la Serie A entra nel vivo: Cortemilia guida, Albese all’inseguimento. Imperiese in fuga nei play out

La Serie A di pallapugno, targata Banca d’Alba, ha regalato spettacolo nella seconda e terza giornata dei play off, nei play out e nel girone salvezza.

Play off: Cortemilia resta davanti, Albese e Subalcuneo vincenti

Nella seconda giornata il Marchisio Nocciole Cortemilia ha superato l’Alta Langa con il punteggio di 9-5, mentre il Terre del Barolo Albese ha travolto l’Acqua San Bernardo Subalcuneo per 9-2. Nella terza giornata è arrivata la pronta reazione del Subalcuneo, che ha piegato 9-6 l’Alta Langa, mentre il big match Albese-Cortemilia è stato rinviato al 20 agosto.

Classifica: Cortemilia 25, Albese 22, Alta Langa 17, Subalcuneo 15.

Play out: Imperiese di misura, Monticellese a segno

Nel girone play out vittoria esterna per l’Imperiese, che a Canale ha battuto il Roero Isolamenti Canalese per 9-8, mentre la Nibo Galvanotecnica Monticellese si è imposta 9-7 contro lo Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva.

Classifica: Imperiese 17, Ceva 14, Monticellese 11, Canalese 9.

Girone salvezza: sorrisi per Speb e Pieve di Teco

Nel raggruppamento per la permanenza in Serie A la Speb ha liquidato l’Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-2, mentre la Pieve di Teco ha avuto la meglio sull’Araldica Castagnole Lanze con un netto 9-1.

Classifica: Castagnole Lanze 10, San Biagio 8, Speb e Pieve di Teco 5.

Coppa Italia: finale fissata

Intanto è stato ufficializzato l’atto conclusivo della Coppa Italia di Serie A: venerdì 29 agosto, a Imperia, si affronteranno il Marchisio Nocciole Cortemilia e l’Alta Langa per un trofeo che promette grande spettacolo.

Venerdì 22 agosto, alle 15, presso la sala multimediale della Camera di commercio di Imperia, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno. All'incontro parteciperanno Enrico Costa e Marco Scajola, rispettivamente, presidente e vicepresidente vicario della Fipap, la Federazione italiana pallapugno. Saranno illustrate le date, le sedi e le squadre partecipanti alle finali delle diverse categorie.