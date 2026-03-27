Addio a Domenico Adriano, anima del balon: se ne va uno storico pilastro della pallapugno

Il mondo del balon perde un uomo profondamente legato al nostro sport: la prossima stagione pallonistica si aprirà senza Domenico Adriano, storico presidente della Virtus Langhe e a lungo consigliere federale della Fipap. Sempre presente allo sferisterio di Dogliani per seguire le partite di tutte le sue squadre, con un occhio di riguardo alle giovanili, come sulla piazza della sua Monforte d'Alba per le sfide alla pantalera, sotto la sua guida e con l’amico Carlo Porro al suo fianco, la società langarola festeggiò lo scudetto nel 2007 con la quadretta capitana da Roberto Corino insieme a Giampaolo, Rigo e Degiacomi. Celebri le sue presentazioni delle squadre dove potevi incontrare da Carlin Petrini a Renato Pozzetto. Disponibile e attento allo sviluppo del movimento, ci lascia un prezioso punto di riferimento nel mondo del balon. Classe 1952, si è spento all’ospedale di Verduno per una brutta malattia: lascia la moglie Paola e i figli Valentina e Luca.



Enrico Costa, presidente Fipap: «La notizia della scomparsa di Domenico Adriano mi colpisce profondamente e mi addolora. La pallapugno perde una figura carismatica: un uomo di sport e straordinario organizzatore, stimato e apprezzato da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. Un uomo perbene, d’altri tempi. A nome mio personale e dell’intero Consiglio federale, di cui Domenico Adriano ha fatto parte per molti anni, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e la vicinanza in questo momento di dolore. Di lui conserveremo il ricordo di una persona dinamica e intraprendente, profondamente legata al territorio e alle nostre tradizioni pallonistiche».



Il rosario sarà recitato questa sera (venerdì 27 marzo), alle 20, nella chiesa parrocchiale Madonna della neve a Monforte d'Alba dove nel pomeriggio di domani (sabato 28 marzo), alle 16, sarà celebrato il funerale.