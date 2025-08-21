Dopo l’avvoltoio " Remigio”, una cicogna torna in libertà a Racconigi

Dopo l'avvoltoio Monaco "Remigio" - un esemplare di circa sette chili rilasciato dal CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Bernezzo lo scorso lunedì in alta valle Stura -, il prossimo sabato 23 agosto presso il Centro Cicogne, una cicogna sarà restituita al suo habitat, questa volta dal personale del CRAS di Racconigi. Per entrambi gli animali la liberazione è seguita a un periodo di cure e recupero presso le due strutture attive in provincia di Cuneo, a cui sono affidati i compiti di riabilitazione e reintroduzione in natura di animali selvatici trovati in stato di difficoltà.

Presente al momento del rilascio dell'avvoltoio, il presidente della Provincia Luca Robaldo ha ricordato la figura di Remigio Luciano, mancato alcune settimane fa, e l'importanza del lavoro dei due Centri: "Un momento davvero emozionante assistere al ritorno in libertà dell'avvoltoio Remigio, il cui nome è un omaggio a chi ha fondato e curato per molti anni il CRAS di Bernezzo. E sono certo che altrettanta emozione ci regalerà anche l’evento di Racconigi. I miei complimenti e ringraziamenti vanno a tutte le ragazze e ai ragazzi che prestano volontariato nei due CRAS, realtà che la Provincia sostiene e con cui collabora, per l'impegno con cui ogni giorno svolgono un lavoro prezioso per la sostenibilità e la tutela ambientale".