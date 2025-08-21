Montaldo Roero: viadotto sulle Rocche, i lavori procedono regolarmente

Sopralluogo, questa mattina, alla presenza del consigliere provinciale Simone Manzone e della sindaca di Montaldo Roero Claudia Rosso, per la verifica dell'avanzamento dei lavori di consolidamento e rinforzo strutturale del viadotto sulle Rocche.

Al momento sono in corso le demolizioni e ricostruzioni di alcune pile di sostegno dell'impalcato, il ringrosso delle altre pile e il rinforzo della soletta di impalcato. L'intervento è realizzato con finanziamenti ministeriali (Decreto Ministeriale MIT-MEF n. 1 del 03/01/2020) per un importo di un milione di euro.

I lavori procedono regolarmente, secondo le tempistiche contrattuali.

Erano presenti anche i tecnici della Provincia, il dirigente Ing. Danilo Bruna e l'Ing. Erik Ferraro, e la responsabile per la sicurezza Arch. Prassa di Enarch, studio incaricato anche della progettazione e direzione lavori.