Attualità | 21 agosto 2025, 10:47

Servizi idrici: al via letture e sostituzioni contatori

Interessati 16 comuni del territorio dal 25 al 30 agosto

Prende il via lunedì 25 agosto una settimana di interventi sui servizi idrici che interesserà numerosi comuni del territorio cuneese.

Dal 25 al 30 agosto, gli operatori della ditta "Il Laboratorio" effettueranno le consuete letture dei misuratori dell'acqua in 13 comuni della provincia:

Revello, Garessio, Borgo San Dalmazzo, Roccabruna, Entracque, Piasco, Moiola, Lesegno, Prazzo, Paesana, Frassino, Envie e Torre Mondovì.

Parallelamente, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli operatori della ditta Barbagli procederanno alla sostituzione dei misuratori in tre importanti centri della provincia: Cuneo, Boves e Borso San Dalmazzo.

Durante le operazioni potrebbero verificarsi brevi interruzioni nella fornitura idrica.

redazione

