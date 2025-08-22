 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 22 agosto 2025, 09:25

Alba, 29enne arrestato mentre rubava una bici da mille euro

L’uomo, irregolare e senza fissa dimora, era già sospettato di risse e furti in centro: per lui scatta il divieto di dimora in città

Alba, 29enne arrestato mentre rubava una bici da mille euro

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alba hanno arrestato un cittadino tunisino di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso all’interno di un garage condominiale mentre tentava di rubare una bicicletta dal valore di circa 1.000 euro. L’intervento dei militari è avvenuto la sera del 2 agosto, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Da tempo l’uomo, senza fissa dimora, era nel mirino degli investigatori: le indagini lo avevano infatti collegato a due risse avvenute nei pressi della stazione ferroviaria di Alba, rispettivamente il 30 aprile e il 15 giugno scorsi, e a diversi furti aggravati. Tra gli episodi a lui attribuiti figurano quelli in una gioielleria e in due ristoranti del centro, dove erano stati sottratti tablet, denaro, vini e monili, generando preoccupazione tra i cittadini e i commercianti.

Proprio per contrastare l’ondata di episodi criminosi, si era tenuto un incontro tra l’Amministrazione comunale, l’Associazione Commercianti Albesi e i Carabinieri, che avevano intensificato i controlli sul territorio, anche con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento di Moncalieri presso la stazione ferroviaria.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato processato per direttissima: il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Alba. La sua posizione resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà le accuse nei processi successivi.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium