 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 22 agosto 2025, 16:31

Minorenne molestata a Cuneo, la sindaca Manassero: “Episodio gravissimo, diritto alla sicurezza punto fermo e irrinunciabile”

La sindaca Patriza Manassero commenta l'episodio

Patrizia Manassero

Patrizia Manassero

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla notizia relativa alle molestie subite da una minorenne in città

Il gravissimo episodio avvenuto a Cuneo il 20 agosto, riportato da alcune testate, richiede attenzione e fermezza. Esprimo vicinanza alla giovane coinvolta e alla sua famiglia. Ringrazio i Carabinieri per il loro pronto intervento. Le indagini faranno piena luce sui fatti e ci aiuteranno a definire - al Comitato  provinciale ordine e sicurezza pubblica - azioni adeguate da mettere in campo. 

Come Amministrazione, siamo convinti che il diritto alla sicurezza sempre e ovunque, sia un punto fermo e irrinunciabile. Continuiamo a lavorare nel senso dell’impegno congiunto e responsabile da parte di Amministrazione, Forze dell’ordine e comunità cittadina”.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium