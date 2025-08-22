Minorenne molestata a Cuneo, la sindaca Manassero: “Episodio gravissimo, diritto alla sicurezza punto fermo e irrinunciabile”

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla notizia relativa alle molestie subite da una minorenne in città

“Il gravissimo episodio avvenuto a Cuneo il 20 agosto, riportato da alcune testate, richiede attenzione e fermezza. Esprimo vicinanza alla giovane coinvolta e alla sua famiglia. Ringrazio i Carabinieri per il loro pronto intervento. Le indagini faranno piena luce sui fatti e ci aiuteranno a definire - al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica - azioni adeguate da mettere in campo.

Come Amministrazione, siamo convinti che il diritto alla sicurezza sempre e ovunque, sia un punto fermo e irrinunciabile. Continuiamo a lavorare nel senso dell’impegno congiunto e responsabile da parte di Amministrazione, Forze dell’ordine e comunità cittadina”.