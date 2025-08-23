Alba amplia il piano anti-zanzare: nuovi trattamenti il 25 agosto anche in Corso Europa e via Pieroni

Ad Alba prosegue il piano di disinfestazione antilarvale per ridurre la presenza di zanzare e prevenire la diffusione di virus come West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika. Dopo il primo passaggio del 22 luglio, che aveva interessato zone sensibili come Mussotto (scuole e centro sportivo), piazza Garibaldi, corso Nino Bixio, Parco Tanaro, campo sportivo di San Cassiano, rotonde di corso Torino e altre aree verdi cittadine, il secondo ciclo di trattamenti è fissato per lunedì 25 agosto.

Questa volta l’intervento sarà più ampio: alle zone già trattate si aggiungono un tratto maggiore di corso Europa, compreso il Parco Percorso Vita vicino alla piscina, e la zona di via Pieroni, con la zona antistante la parrocchia e l’area dello Sporting. La decisione è arrivata in seguito alle segnalazioni dei residenti, che hanno evidenziato la necessità di coprire ulteriori punti di criticità.

Gli interventi vengono eseguiti con Bacillus thuringiensis israelensis, un batterio naturale che agisce in modo selettivo sulle larve senza effetti negativi su persone, animali o insetti utili. Il piano prevede cicli ogni 20-25 giorni fino a ottobre, con altri due passaggi a metà settembre e in autunno.

“Abbiamo deciso di estendere il piano dopo le segnalazioni dei cittadini, andando a coprire due aree particolarmente sensibili come corso Europa e via Pieroni – spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo –. È la dimostrazione che la collaborazione della comunità rende più incisivo il nostro lavoro. Colpire le larve con continuità è fondamentale, ma altrettanto importante è l’impegno dei privati: basta poca acqua stagnante per trasformare un angolo dimenticato in un focolaio”.