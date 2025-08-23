Il gruppo Alpini di Villar San Costanzo è stato riconosciuto dall’Associazione Nazionale Alpini di Cuneo

Sono le bellissime fotografie di Rino Bersia a raccontare i momenti e le emozioni indelebili dello scorso 4 agosto, con la benedizione in chiesa del gagliardetto da parte di don Carlo Cravero.



Esattamente dal 31 luglio, il gruppo Alpini di Villar San Costanzo è stato riconosciuto dall’Ente Superiore, l’Associazione Nazionale Alpini - sezione di Cuneo. Incontriamo oggi, sabato 23 agosto, il capogruppo Ivo Tallone, che con grande gioia ci racconta:



“Tutto è partito dopo l’adunata di Cuneo del 2007, o meglio, in quell’occasione era nata l’idea di costituire un gruppo. Nel 2009, due anni dopo, si è realizzato un cippo in marmo verde di Acceglio per ricordare ogni anno i più di 80 caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Nel 2025, l’adunata di Biella ci ha dato la spinta, il coraggio necessario per realizzare il sogno, non senza difficoltà.

Si è costituito così il gruppo Alpini di Villar San Costanzo, naturalmente con tanto di direttivo. Al nostro interno abbiamo anche un decorato che era andato a fare le missioni in Mozambico ed un alpino di 80 anni che nel 1963 era andato in missione per il disastro del Vajont.”



È un gruppo di gente motivata ed unita quello di questo piccolo paese, che conta già oltre un’ottantina di iscritti, tra Alpini ed Amici degli Alpini.

ALPINI NELLA NOSTRA PROVINCIA

“I valori principali degli Alpini sono il senso del dovere, la dedizione alla Patria, il coraggio, l'altruismo, la solidarietà e la lealtà. Questi principi, che rispecchiano il loro addestramento per le zone montane e le fatiche della guerra, li rendono un modello di integrità e impegno anche nella società civile, promuovendo la coesione sociale e l'aiuto reciproco, come dimostrano le numerose attività di volontariato e assistenza della loro Associazione.”



Sono 4 le sezioni nella nostra Provincia: Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Ceva. l’Associazione Nazionale Alpini - sezione di Cuneo, tra Alpini e Amici degli Alpini, conta oltre 8.000 iscritti ed è a sua volta divisa in 103 gruppi e 4 comitati (Alpini T’oc, Alpini della Piana, Alpini del Roero e Alpini della Langa).