A Niella Tanaro torna la Festa del Pane: l'edizione 2025 celebra la "monferrina"

Con il motto “La Niela fa la mica bela”, il 30 e 31 agosto Niella Tanaro accoglierà la tradizionale Festa del Pane, un evento che celebra uno dei simboli più autentici del paese legato all'arte bianca.

Due giorni ricchi di appuntamenti all'insegna della cultura, della tradizione e dei sapori, con un’attenzione particolare alla “Monferrina”, tema dell’edizione 2025.

"Domenica sarà una giornata importante - dice il sindaco, Gian Mario Mina -. La manifestazione, frutto di mesi di lavoro e di organizzazione, è molto sentita da tutta la comunità. Celebriamo infatti la quinta edizione della nostra Fiera, dedicata a un prodotto principe per Niella Tanaro: il pane. Quest’anno il tema è la Monferrina, un pane a pasta dura eccezionale, di cui esiste una produzione molto limitata, ma che è stato recuperato grazie all’impegno di Slow Food.

Per l’occasione avremo il fior fiore dei panettieri della provincia di Cuneo, che lo realizzeranno insieme ai boulanger francesi, ospiti per un prezioso scambio di segreti del mestiere. Saranno con noi anche il presidente dei panificatori cuneesi Piero Rigucci e il presidente francese dei panificatori Gil Dutto. Registriamo con grande piacere il ritorno di Luc Debove, direttore dell’École Ducasse di Yssingeaux, che si cimenterà nella panificazione.

Le vie del paese saranno animate da bancarelle di prodotti di alta qualità e da spettacoli, mentre il Castello, nel suo 900° anniversario, sarà il cuore della parte istituzionale, cornice perfetta per incontri e celebrazioni. Proprio lì avremo anche la presentazione del libro della scrittrice Géraldine Giraud.

Sarà una domenica da vivere: la nostra Fiera del Pane è in continua crescita e ci auguriamo che diventi un punto di riferimento sempre più importante. Attendiamo con entusiasmo la partecipazione delle autorità francesi, tra cui il Maire di Saint Paul. Il Forno Comunitario sarà acceso per tutta la giornata, con due professionisti all’opera a sfornare pizze, focacce e ottimo pane casereccio. Vi aspettiamo numerosi: sarà davvero una bella festa".

IL PROGRAMMA

Sabato 30 agosto

La festa prende il via dalle 20.30 in Piazza Giondo Oreste con musica dal vivo e un DJ Set. Per tutta la serata non mancheranno street food, birra e specialità locali, accompagnati dall’energia del gruppo +-Giovani

Domenica 31 agosto

La giornata sarà dedicata alla scoperta delle tradizioni legate al pane e alle eccellenze del territorio.

Ore 9.30 – Apertura della Fiera con espositori e mostra fotografica sotto i portici comunali ed espositori in fiera; possibilità di giro in carrozza per le vie del paese.

Ore 10.00 – Dimostrazione di panificazione "monferrina" a cura dei panificatori della provincia di Cuneo.

Ore 11.00 – Inaugurazione della Fiera presso il Castello e celebrazioni per i suoi 900 anni, con momenti conviviali e rievocazioni storiche medievali a cura dell’A.S.D. Ordine del Gheppio e del gruppo Tumultum Tympana.

Ore 14.30 – Premiazione dei concorsi “Tra pittura e pane” e “Pane Artistico” promossi dalla Pro Loco.

Ore 16.00 – Presentazione del libro “Le pain du partage / Il pane dell’esodo” di Géraldine Giraud, nel cortile del Castello.

Ore 17.00 – Trebbiatura del grano nel piazzale della Chiesa.

Ore 19.30/20.00 – Chiusura della Fiera.

Durante entrambe le giornate sarà attivo lo street food, ci saranno momenti di intrattenimento per famiglie e bambini, e sarà possibile visitare il Forno Comunitario, animato dai fratelli Mazzone della Pizzeria “I Gandolfi” di Monastero di Vasco.