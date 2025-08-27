Moretta lancia la sua prima Mezza Maratona: il 21 settembre una festa di sport non competitiva

È una mezza particolare quella che andrà in scena per la prima volta il 21 settembre nel piccolo ma suggestivo borgo cuneese di Moretta. Innanzitutto perché si tratta di una prova sui 21,097 km completamente non competitiva, che toccherà anche i comuni limitrofi di Villanova Solaro e Murello. Un percorso velocissimo e pianeggiante, che si svilupperà su un giro unico, avendo il suo epicentro nella piazza centrale di Moretta, Piazza Umberto 1° dove verrà allestito un palco e per tutta la durata della manifestazione ci sarà musica e intrattenimento.

La scelta di non fare di questa prima edizione un evento agonistico è stata presa a ragion veduta, per elevare quel clima di festa e di divertimento che deve essere alla sua base. Insieme alla mezza maratona è prevista anche un’altra prova non competitiva, la camminata di 5 km con un tracciato disegnato per le vie del paese, un percorso ideale proprio per conoscere più da vicino il sito di Moretta, con le sue strade, i suoi negozi, la sua allegria.

Per questa prima edizione l’Atletica Moretta ha fatto le cose in grande non solo invitando appositamente tutte le società piemontesi e non solo ad aderire ma impegnandosi anche nel garantire un corrispettivo adeguato all’iscrizione. Ad esempio con una stupenda maglia personalizzata commissionata alla Mizuno e che impreziosisce il ricco pacco gara, composto anche da prodotti alimentari e non solo.

La partenza della manifestazione verrà data alle ore 9:30, alle 9:45 il via alla non competitiva di 5 km. Il costo dell’iscrizione ammonta a 20 euro per la mezza e a 6 euro per la passeggiata. La preiscrizione va effettuata direttamente sul sito della società organizzatrice, che ha predisposto due ristori intermedi oltre a quello di fine gara che stupirà tutto per la sua abbondanza…