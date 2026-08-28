Cuneo Classica Festival, tre serate al Toselli tra opera, passione e tango: biglietti già disponibili

La magia del grande teatro torna ad accendersi al Toselli con il Cuneo Classica Festival 2026, rassegna promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRC. Tre appuntamenti, tre atmosfere, un’unica promessa: regalare al pubblico serate intense, eleganti e ricche di emozione.

I biglietti sono già in vendita su www.promocuneo.it: un’occasione da cogliere subito per assicurarsi il proprio posto e lasciarsi trasportare dalla forza senza tempo dell’opera, dal fascino dei grandi interpreti e dall’energia di uno spettacolo dal vivo.

Sabato 19 settembre: Carmen, la passione che incendia il palcoscenico

Si comincia sabato 19 settembre alle 21 con Carmen di Georges Bizet, una delle opere più amate e riconoscibili di sempre. Sul palco del Teatro Toselli prenderanno vita seduzione, libertà, gelosia e destino, in un allestimento che promette di restituire tutta la forza drammatica della storia della giovane sigaraia di Siviglia e di Don José.

La serata vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas, con gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. La regia è affidata ad Alfonso De Filippis, con il coordinamento artistico del liceo musicale di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi. Un primo appuntamento di forte richiamo, ideale per chi vuole ritrovare dal vivo il brivido dei grandi capolavori.

Venerdì 3 ottobre: Rigoletto, Verdi tra vendetta, amore e destino

Il secondo appuntamento, venerdì 3 ottobre alle 21, sarà dedicato a Rigoletto di Giuseppe Verdi, capolavoro della celebre trilogia popolare verdiana. Una vicenda potente e commovente, in cui vendetta, amore paterno, inganno e destino si intrecciano fino a un finale di straordinaria intensità teatrale.

A dare voce e respiro al dramma verdiano saranno l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2025 e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Regia e narrazione sono firmate da Andrea Elena, con il coordinamento artistico del liceo musicale di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Per gli allestimenti delle opere, in coproduzione con Asociación Lírica Luis Mariano de Irun e Associação Cultural Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto, Amici per la Musica di Cuneo si avvale inoltre della collaborazione del Liceo Artistico Ego Bianchi, della Maison de la Danse e dell’AFP di Cuneo: una rete di energie e competenze che conferma il valore culturale del progetto.

A dare vita all’opera saranno l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2025 e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Regia e narrazione sono affidate ad Andrea Elena, con il coordinamento artistico del liceo musicale di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Giovedì 15 ottobre: CanTango, quando il bel canto incontra Buenos Aires

Il viaggio musicale si concluderà giovedì 15 ottobre alle 21 con CanTango, spettacolo di e con Fabio Armiliato. Un progetto originale e raffinato in cui il bel canto italiano incontra il tango canción, creando un ponte ideale tra lirica, racconto popolare, milonga e suggestioni di Buenos Aires.

Accanto ad Armiliato saliranno sul palco il pianista Fabio Mocata, la voce del tango Marta Leung e i maestri ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna. Gardel, Schipa e Piazzolla diventano idealmente i compagni di viaggio di una serata elegante e coinvolgente, pensata per sorprendere anche chi si avvicina per la prima volta a questi linguaggi musicali.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.promocuneo.it. Scegliere ora significa assicurarsi un posto per tre serate che porteranno al Toselli la forza dei grandi classici, la freschezza dei giovani interpreti e il fascino di uno spettacolo dal vivo da vivere fino all’ultima nota.

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: info@promocuneo.it