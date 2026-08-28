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Eventi | 28 agosto 2026, 12:26

Cuneo Classica Festival, tre serate al Toselli tra opera, passione e tango: biglietti già disponibili

Carmen, Rigoletto e CanTango compongono un cartellone pensato per conquistare pubblici diversi, dagli appassionati della lirica a chi desidera vivere una serata speciale nel cuore di Cuneo.

Immagine di Repertorio delle passate edizioni del Cuneo Classica Festival

Immagine di Repertorio delle passate edizioni del Cuneo Classica Festival

La magia del grande teatro torna ad accendersi al Toselli con il Cuneo Classica Festival 2026, rassegna promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRC. Tre appuntamenti, tre atmosfere, un’unica promessa: regalare al pubblico serate intense, eleganti e ricche di emozione.

I biglietti sono già in vendita su www.promocuneo.it: un’occasione da cogliere subito per assicurarsi il proprio posto e lasciarsi trasportare dalla forza senza tempo dell’opera, dal fascino dei grandi interpreti e dall’energia di uno spettacolo dal vivo.

Sabato 19 settembre: Carmen, la passione che incendia il palcoscenico

Si comincia sabato 19 settembre alle 21 con Carmen di Georges Bizet, una delle opere più amate e riconoscibili di sempre. Sul palco del Teatro Toselli prenderanno vita seduzione, libertà, gelosia e destino, in un allestimento che promette di restituire tutta la forza drammatica della storia della giovane sigaraia di Siviglia e di Don José.

La serata vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas, con gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. La regia è affidata ad Alfonso De Filippis, con il coordinamento artistico del liceo musicale di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi. Un primo appuntamento di forte richiamo, ideale per chi vuole ritrovare dal vivo il brivido dei grandi capolavori.

Venerdì 3 ottobre: Rigoletto, Verdi tra vendetta, amore e destino

Il secondo appuntamento, venerdì 3 ottobre alle 21, sarà dedicato a Rigoletto di Giuseppe Verdi, capolavoro della celebre trilogia popolare verdiana. Una vicenda potente e commovente, in cui vendetta, amore paterno, inganno e destino si intrecciano fino a un finale di straordinaria intensità teatrale.

A dare voce e respiro al dramma verdiano saranno l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2025 e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Regia e narrazione sono firmate da Andrea Elena, con il coordinamento artistico del liceo musicale di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Per gli allestimenti delle opere, in coproduzione con Asociación Lírica Luis Mariano de Irun e Associação Cultural Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto, Amici per la Musica di Cuneo si avvale inoltre della collaborazione del Liceo Artistico Ego Bianchi, della Maison de la Danse e dell’AFP di Cuneo: una rete di energie e competenze che conferma il valore culturale del progetto.

A dare vita all’opera saranno l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2025 e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Regia e narrazione sono affidate ad Andrea Elena, con il coordinamento artistico del liceo musicale di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Giovedì 15 ottobre: CanTango, quando il bel canto incontra Buenos Aires

Il viaggio musicale si concluderà giovedì 15 ottobre alle 21 con CanTango, spettacolo di e con Fabio Armiliato. Un progetto originale e raffinato in cui il bel canto italiano incontra il tango canción, creando un ponte ideale tra lirica, racconto popolare, milonga e suggestioni di Buenos Aires.

Accanto ad Armiliato saliranno sul palco il pianista Fabio Mocata, la voce del tango Marta Leung e i maestri ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna. Gardel, Schipa e Piazzolla diventano idealmente i compagni di viaggio di una serata elegante e coinvolgente, pensata per sorprendere anche chi si avvicina per la prima volta a questi linguaggi musicali.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.promocuneo.it. Scegliere ora significa assicurarsi un posto per tre serate che porteranno al Toselli la forza dei grandi classici, la freschezza dei giovani interpreti e il fascino di uno spettacolo dal vivo da vivere fino all’ultima nota.

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: info@promocuneo.it

Barbara Pasqua

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