Barbero e Sacchetto (FdI): "Voucher scuola, finanziate tutte le 8.802 domande cuneesi"

Riceviamo e pubblichiamo:

"I dati riguardanti la provincia di Cuneo certificano il successo di una svolta politica fondata sul pragmatismo, sull'equità e sul sostegno reale alle famiglie. Sul Voucher B – la misura destinata all'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche e spese di trasporto scolastico – abbiamo raggiunto un traguardo importante: il 100% delle domande è stato interamente finanziato, coprendo ben 8802 famiglie cuneesi". A commentare nel dettaglio le graduatorie del Voucher Scuola per l'anno scolastico 2026/2027 sono Federica Barbero e Claudio Sacchetto, consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.

"E' un grande traguardo, ottenuto grazie alle modifiche ai criteri di assegnazione delle risorse – proseguono i consiglieri di FdI –. Oggi, la nuova articolazione delle fasce ISEE e degli importi unitari ha infatti consentito di portare la copertura effettiva del Voucher B fino a un ISEE di 15.748 euro (rispetto agli appena 8.200 euro dello scorso anno) e ogni singola famiglia della provincia di Cuneo ammessa al Voucher B riceverà il contributo. Di fronte al rincaro dei materiali scolastici e all'impatto dell'inflazione sui bilanci familiari, la Regione risponde con risposte chiare e sostegni immediati".

Particolare attenzione viene dedicata anche al Voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica negli istituti paritari: "Per quanto riguarda il Voucher A, sono già 122 le famiglie che sono state incluse nella prima tranche pubblicata in questa graduatoria estiva, con una copertura che raggiunge un ISEE fino a 22.876,38 euro. Per Fratelli d'Italia la libertà di scelta educativa e il diritto allo studio rappresentano pilastri fondamentali dell'azione politica e amministrativa – concludono Barbero e Sacchetto –. Continueremo a stare al fianco dei cittadini e dei genitori del nostro territorio, coniugando rigore di bilancio, attenzione al merito e tutela del diritto all'istruzione, per trasformare le risorse pubbliche in un aiuto concreto per chi lavora e costruisce il futuro della nostra comunità".