A Sant’Anna di Valdieri la quarta edizione della “Summer School - Valorizzazione dei beni culturali per un turismo responsabile”

La Casa Alpina del Parco Naturale Alpi Marittime di Sant’Anna di Valdieri ospita questa settimana la “Summer School - Valorizzazione dei beni culturali per un turismo responsabile”, un corso che è diventato un appuntamento fisso tra il Parco delle Alpi Marittime e il Laboratorio di Ricerca "Open Tourism” dell’Università degli Studi di Torino.

L’iniziativa è destinata alla formazione di una trentina di studenti universitari per la valorizzazione dei beni culturali dell’area cisalpina e transalpina delle Alpi Marittime al fine di sensibilizzare i giovani, stabilire contatti transfrontalieri e orientare verso la formazione di nuove competenze sul turismo culturale responsabile.

La Summer School, proposta dalla Associazione Culturale Antonella Salvatico viene svolta in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino (corso di Laurea triennale in Lingue e Culture per il Turismo, corso di Laurea magistrale in Comunicazione internazionale per il Turismo, Master in Promozione e Organizzazione turistico-culturale del Territorio - MaPOT, Laboratorio di ricerca Open “Tourism”), con il sostegno del Parco Naturale Alpi Marittime, Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione CRT.

La Summer School mira a valorizzare i beni culturali materiali e immateriali del territorio a partire dal patrimonio storico, artistico, architettonico e antropologico. Si articola in più step che di anno in anno si arricchiranno di nuovi approfondimenti e casi di studio. Oltre all’analisi di alcuni beni artistici e architettonici, di tradizioni locali e feste via via individuati nelle vallate delle Alpi Marittime al fine di progettare itinerari culturali incentrati sul turismo di prossimità responsabile, il progetto tende, in un’ottica di valorizzazione globale, a favorire la riscoperta di antichi mestieri, delle radici e delle evoluzioni della tradizione culturale alimentare sia nell’area del Cuneese, sia in quella delle vallate del versante ligure e francese.

Si presenteranno a questo proposito iniziative di recupero di antichi percorsi alpini, mirate alla valorizzazione e alla riproposta di trascorse esperienze economiche, di antiche pratiche agricole, di produzioni eno-gastronomiche, di usanze alimentari al fine di integrare e meglio coordinare gli itinerari turistico-culturali analizzati con il contesto culturale che storicamente ha sostenuto la “produzione” di tali sistemi di beni.