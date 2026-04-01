Rifreddo, cinema e dialogo: “Il male non esiste” per esplorare responsabilità, etica e scelte umane

Un pomeriggio di cinema, confronto e condivisione per interrogarsi sui grandi temi della morale e della convivenza. Sabato 11 aprile 2026, dalle ore 17.30 alle 21.30, presso il Rifreddo Landscape Lab (Via Provinciale 22, Rifreddo CN), l’associazione Giovani di Turno ETS propone la proiezione del film Il male non esiste, come terzo incontro della rassegna “Filmentali: proiezioni interiori” di quest’anno che segue il tema “Racconti di libertà”.

Il film, ambientato in Giappone, nel villaggio di Mizubiki, racconta la vita di una comunità immersa nella natura il cui equilibrio viene messo in crisi dall’arrivo di un progetto industriale. La storia riflette sull’idea di progresso e sulla responsabilità collettiva, mostrando come la libertà passi anche dal rapporto etico con il territorio e con gli altri.

La proiezione sarà seguita da un confronto aperto al pubblico, facilitato da Gaia Giovine Proietti, esperta di pratiche filosofiche, con l’obiettivo di trasformare la visione del film in un’esperienza collettiva di ascolto e riflessione. Un’occasione per dare spazio alle emozioni, alle domande e ai diversi punti di vista emersi durante la visione.

A conclusione dell’iniziativa è previsto un aperitivo offerto, pensato come momento informale per continuare il dialogo e favorire l’incontro tra i partecipanti. L’evento è gratuito e rivolto a un pubblico dai 16 anni in su.

Filmentali: proiezioni interiori è un progetto promosso da Giovani di Turno ETS, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e con il contributo di Fondazione CRC.

Per partecipare è gradita la prenotazione tramite modulo di iscrizione, disponibile sui canali social ufficiali di Giovani di Turno ETS.