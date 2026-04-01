Fossano, ad aprile parte il terzo corso di uncinetto

Trascinato dai trend dei social e da influencer o personaggi famosi che ne hanno fatto un passatempo e una tecnica per rilassarsi, l’uncinetto sta vivendo un periodo di grande popolarità soprattutto tra le giovani generazioni.

Questa tecnica, che immediatamente richiama alla mente il ricordo delle nostre nonne a sferruzzare davanti al camino o all’ombra nel giardino d’estate, riesce ad accomunare diverse generazioni e farle dialogare in un momento di scambio informazioni, esperienze e metodi, ma anche nella convivialità allegra e stemperata che si crea nel condividere una passione comune.

Con questo scopo, e in risposta alla richiesta crescente, partirà in aprile a Fossano la terza edizione del corso base di uncinetto, nonché un corso aggiuntivo avanzato per chi ha già acquisito manualità e tecnica, organizzati congiuntamente dalle associazioni Mimosa e Revolution.

Mentre la prima offre da anni corsi di cucito e ricamo, la seconda propone iniziative per i giovani tra musica, aperitivi, serate informative ed eventi.

La loro volontà di portare generazioni anagraficamente distanti a colloquiare tra loro ha costruito una proposta inedita per Fossano ma di grande successo, che si è estesa anche oltre i confini cittadini aprendosi a partecipazioni dal resto della provincia.

Anche per questa terza edizione si formerà quindi un piccolo gruppo di studentesse e giovani donne che vogliono ritagliarsi del tempo per un’attività manuale creativa, con lezioni partecipate e costruite in modo da trasmettere le informazioni tecniche, chiedere consigli, stimolare la creatività e lanciarsi in progetti piccoli e grandi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano finanzia le associazioni Mimosa e Revolution da tempo, sia nell’attività tradizionale e consolidata che nella formulazione di nuove proposte.

Quello dei corsi di uncinetto è un successo forse inaspettato, che ha però confermato la curiosità della comunità fossanese, soprattutto di quella più giovane, verso nuove esperienze e nuove forme di aggregazione per le quali la Fondazione esprime da sempre vivo interesse e la volontà di farsi promotrice e sostenitrice.