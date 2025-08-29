Noi Moderati Cuneo: "Serve una svolta sulla sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Segreteria provinciale Noi Moderati Cuneo

Ancora vandalismi nel cuore della città: stavolta colpita la Farmacia Vivalda in piazza Galimberti, con un distributore dato alle fiamme. Un episodio grave che si aggiunge a troppi altri, e che conferma ciò che i cittadini sanno bene: Cuneo è sempre meno sicura, soprattutto di notte. La risposta dell’amministrazione comunale? Debole e tardiva.

Noi Moderati chiediamo un cambio di passo: più presidio del territorio, più videosorveglianza, più prevenzione. Regione Piemonte e Governo – entrambi a guida centrodestra – possono fare la loro parte, a partire dal potenziamento del numero unico 112, troppo spesso inefficiente. Ma nonostante tutto, i cuneesi non si arrendono: l’ironia e la resilienza della Farmacia Vivalda lo dimostrano.

È questa la Cuneo che vogliamo: sicura, rispettosa, solidale.