Serie C, pareggio amaro per il Bra: 2-2 all'ultimo secondo col Perugia in 10

Nella prima "in casa" al "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante per il Bra, ieri sera è maturato un amarissimo 2-2 con il Perugia nella seconda giornata della Serie C Sky Wifi.

Oltre agli episodi che sono scaturiti dalle revisioni con l'FVS, chiaramente a "sfavore" dei giallorossi, l'impressione che balza immediatamente in primo piano è l'organizzazione della squadra allenata da Fabio Nisticò. Ordine sul rettangolo verde, carica agonistica, concetti tattici e concretezza. Un marchio di personalità che non fa denotare di essere una matricola. Anzi. Zero timori reverenziali. Reti braidesi di Elios Minaj e Mattia La Marca (all'esordio con il Bra e nei "prof"). Il lavoro della squadra e dello staff è solo all'inizio, ma l'impressione generale ha il segno "+".

Forte il sostegno e l'affetto dei tifosi organizzati giallorossi, giunti in Liguria e così come il sostegno arrivato da chi ha seguito la diretta TV.

Nei primi minuti del primo tempo, legno colpito da Tumbarello. Dall'altra parte Sinani viene smorzato in corner da Giraudo.

Frazione a colpo su colpo, con i padroni di casa ben disposti in campo. 1-0 Bra con Elios Minaj al 45esimo: piazzato di Brambilla e Minaj mette dentro la ribattuta di testa! Intervallo con i braidesi avanti.

Secondo minuto del secondo tempo, Giunti fa 1-1 e i padroni di casa richiedono l'intervento dell'FVS che (però) convalida la segnatura. Perugia in 10 per il rosso diretto a Nwanege (8') dopo FVS per un contrasto energico ai danni di Pautassi. Bra mette la freccia al 21' con il subentrato e debuttante Mattia La Marca, bravissimo ad insaccare all'angolino (2-1)!

Poco dopo, spunto La Marca e Sinani non trova la porta. Si arriva al 90esimo con ben 7 minuti di recupero.

Al 99' FVS richiesto dal Perugia per un contatto in area tra Sganzerla e Kanoute (il direttore di gara aveva fatto proseguire durante l'azione). Il fischietto assegna il rigore ed espelle il difensore giallorosso. Dal dischetto, Ogunseye fa 2-2 al 102esimo. Arriva solo 1 punto per capitan Tuzza e compagni.

Domenica 7/9 (ore 17,30) Ravenna-Bra allo stadio "Benelli".

Il tabellino

Bra: Franzini, De Santis, Cannistrà (28’ st Chiesa), Sganzerla, Cucciniello, Campedelli (15’ st La Marca), Tuzza (15’ st Lionetti), Brambilla, Pautassi, Sinani (50’ st Di Biase), Minaj.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Perugia: Gemello, Joselito (10’ st Manzari), Angella, Giunti, Kanoute, Montevago (29’ st Ogunseye), Matos (10’ st Torrasi), Tumbarello, Riccardi, Giraudo (40’ st Bacchin), Nwanege.

Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

Arbitro: Rispoli di Locri (assistenti: Morotti e Arshad di Bergamo; quarto ufficiale: Dasso di Genova; operatore FVS: Sicurello di Seregno).

Marcatori: 45' pt Minaj (B), 2’ st Giunti (P), 21' st La Marca (B), 57' st rig. Ogunseye (P).

Note: 350 spettatori (38 abbonati), terreno di gioco in erba sintetica, giornata soleggiata e gradevole; ammoniti Campedelli, Sinani, Sganzerla (B), Riccardi, Nwanege (P). Espulsi Nwanege (P) al 9' st per rosso diretto, Sganzerla (B) al 102' st per doppio giallo.