Bra: martedì 23 dicembre l'ultima seduta dell'anno del consiglio comunale

Ultima seduta dell’anno per il Consiglio comunale di Bra, che è stato convocato per le 16 di martedì 23 dicembre.
Piatto forte della seduta sarà la discussione del Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 e dei documenti allegati, a cominciare dalle delibere con cui vengono determinate le aliquote e le soglie d’esenzione dell’addizionale Irpef e dell’Imu, oltre che il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari).
Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra.