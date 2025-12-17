Bra: martedì 23 dicembre l'ultima seduta dell'anno del consiglio comunale

Ultima seduta dell’anno per il Consiglio comunale di Bra, che è stato convocato per le 16 di martedì 23 dicembre.

Piatto forte della seduta sarà la discussione del Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 e dei documenti allegati, a cominciare dalle delibere con cui vengono determinate le aliquote e le soglie d’esenzione dell’addizionale Irpef e dell’Imu, oltre che il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari).