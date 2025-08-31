Incidente tra auto e moto a Pornassio, ferito un uomo di 59 anni

Incidente stradale nella serata di oggi sulla Statale 28, all’altezza della frazione Nava. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 59 anni, rimasto ferito in maniera seria. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Bianca di Pornassio che, valutate le condizioni, hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale di Imperia in codice rosso.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Nava che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e le squadre Anas al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile la messa in sicurezza della carreggiata.

Il traffico lungo la Statale 28 ha subito rallentamenti per tutta la durata dell’intervento. Le dinamiche precise dello scontro sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.