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Cronaca | 30 agosto 2026, 20:11

Giornata di incidenti nel monregalese: anziana rimane incastrata nell'abitacolo. Spento del tutto l'incendio a Garessio

Anche incidenti a San Quintino e Magliano Alpi, ma per fortuna nessun ferito grave

Giornata di incidenti nel monregalese: anziana rimane incastrata nell'abitacolo. Spento del tutto l'incendio a Garessio

Un pomeriggio di incidenti stradali nelle strade del monregalese e dell'Alta Val Tanaro, in provincia di Cuneo, fortunatamente senza conseguenze gravi. Il primo, dopo le ore 14, in località San Quintino a Mondovì, ha visto coinvolta un'automobile. Le persone a bordo hanno subito lievi ferite e sono scesi dalla vettura in modo autonomo.

Il secondo, sulla strada statale 28 a Garessio, nei pressi della località Trappa, ha visto un'automobile uscire di strada e cappottarsi su un fianco. Uno dei due passeggeri è riuscito a uscire in autonomia, ma un'anziana è rimasta incastrata ed è stata liberata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 d i Ceva, con i Carabinieri di Bagnasco, che l'ha accompagnata all'ospedale di Mondovì.

Infine, poco prima delle 16, nei pressi del cavalcavia autostradale di Magliano Alpi, un incidente ha coinvolto due auto, anche in questo caso senza ferite rilevanti.

Sempre a Garessio, in località Ruffini, i Vigili del Fuoco hanno spento definitivamente l'incendio divampato nel pomeriggio di venerdì. Il Direttore Operazioni Spegnimento di Cuneo (DOS) ha dato il via libera per abbandonare l'area nel tardo pomeriggio, dopo che l'incendio è stato dichiarato completamente spento. Le operazioni sono state particolarmente complesse a causa della zona impervia, che è stata sorvolata con l'elicottero regionale per lanci d'acqua dall'alto in supporto alle squadre di terra, che hanno completato manualmente lo spegnimento di ogni residuo di fiamme.

redazione

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