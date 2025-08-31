A settembre a Mondovì tornano "Feu d'la Madona": ci saranno anche le mongolfiere a tempo di musica

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita martedì 26 agosto.

***

Il settembre monregalese, come da tradizione, si aprirà con la Festa del Santuario e la nota Fiera a Vicoforte e con lo spettacolo pirotecnico dei "Feu d'la Madona" a Mondovì.

Per la prima volta i fuochi saranno affiancati da "Night glow", evento che caratterizza il Raduno Aerostatico dell'Epifania e che vede le mongolfiere accendersi a tempo di musica.

Ancora non sono stati resi noti i dettagli del programma completo della manifestazione ma, visto che sono finalmente terminati i lavori di ripristino a Parco Europa, è facile pensare che lo spettacolo possa svolgersi proprio all'Altipiano, dove le mongolfiere mancano da alcuni anni a seguito dei lavori per lo "scaricatore" della Carassona e da dove si può godere di una buona visuale sulla collina di Piazza incorniciata dai colori del fuochi d'artificio.

Per ora quello che è certo è che la data per i "Feu" è domenica 7 settembre, con recupero in caso di maltempo nella serata successiva. Ad aggiudicarsi l'affidamento per lo spettacolo pirotecnico è stata una ditta milanese, Pyrodreams srl di San Colombano Al Lambro, per un costo complessivo di 19.520 (iva compresa), che verrà sostenuto anche grazie al contributo di 20mila euro assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito della sessione erogativa “Bando Generale 2025”.

L'area di sparo dei fuochi sarà sempre da Piazza, quindi i fuochi potranno essere ammirati sia da Piazza Maggiore, dove sarà ancora presente la "Giostrina dei Cavalli", che dalle tradizionali zone della Città, come la Garzegna o Parco Europa.