A settembre torna la Fiera del Santuario a Vicoforte

Mancano poche settimane all’inizio delle Feste del Santuario di Vicoforte e i lavori di preparazione, amministrativi e tecnici, sono in pieno svolgimento. Sono circa cinquecento le domande che ambulanti, espositori, somministratori di alimenti e bevande e operatori del “luna park” hanno inviato a conferma o a nuova richiesta di partecipazione. La loro valutazione è in corso e parecchie sono già state le comunicazioni di accettazione che gli uffici, dopo le necessarie verifiche, hanno confermato; l’evasione di parecchie richieste è tuttora in corso, soprattutto quelle oggetto di diversa localizzazione rispetto al passato. Il piano di sicurezza, che nell’ampiezza dell’area interessata ricalca quello dello scorso anno, è in fase di perfezionamento e terrà conto ovviamente delle novità normative e delle disposizioni operative indispensabili per essere sottoposto alle valutazioni della Prefettura e della Questura.

"Tutti i dettagli organizzativi - dichiara il vice sindaco, Roberto Botto - sono in fase di valutazione e preparazione. Sono state effettuate parecchie valutazioni per innovare la fiera, ma per quest’anno si è preferito stabilizzare presenze e localizzazioni, a seguito delle modifiche degli ultimi due anni che, tenendo anche conto della minore partecipazione di operatori economici e delle sempre più rigide misure di sicurezza, hanno limitato l’ampiezza dell’area fieristica. Vogliamo comunque assegnare spazi adeguati per la promozione dei prodotti locali e stiamo valutandone la possibilità".

Oltre a quello di Vicoforte, anche i gruppi di protezione civile della zona saranno interessati per supportare le attività di gestione degli accessi e della sicurezza. La posa dei banchi, anche sulle strade, sarà consentita da venerdì 5 settembre sino a fine mattinata di mercoledì 10 settembre.

Sarà quindi una festa e fiera di lunga durata che interessa già sabato 6 e domenica 7 precedendo la storica festa patronale della città di Mondovì che, con la tradizionale processione, giungerà al Santuario lunedì 8 settembre; il 9 settembre la fiera sarà in pieno svolgimento soprattutto a favore dei tanti visitatori dell’entroterra ligure che sono sempre stati affezionati frequentatori.

Come sempre saranno presenti bancarelle con varie tipologie di prodotti, somministratori di alimenti e bevande, espositori di macchine agricole, macchine operatrici, macchinari e attrezzature di vario genere, autovetture/camion ecc. ed il luna park; non mancherà la tradizionale fiera del bestiame equino, bovino, ovino, caprino, avicolo e l’esposizione di piccoli e medi animali. Peraltro l’aria di festa e di fiera al Santuario inizierà molti giorni prima, grazie alla tradizionale Novena che precede l’8 settembre ed al Concerto di Fine estate, con l’Orchestra Bruni di Cuneo, che si terrà domenica 24 agosto nel chiostro di Casa Regina.