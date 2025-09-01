Il Cile a Mirabilia Festival 2025: un viaggio rituale con "Ckuri" e l'arte urbana

In un'edizione che celebra il potere della gente, il Mirabilia Festival 2025 apre i suoi confini all'energia e alla tradizione del Sud America, dedicando un importante Focus Cile che porta a Cuneo quattro compagnie d'eccellenza. Tra gli appuntamenti più attesi, la prima europea di "Ckuri – Limpiadores de Pueblos" de La Huella Teatro, una compagnia che da oltre vent'anni esplora il legame tra l'arte scenica, l'antropologia e la memoria collettiva.

"Ckuri": un rito di purificazione

"Ckuri" è un'esperienza immersiva e senza testo, un rituale urbano itinerante che si snoda attraverso la città in tre atti, riportando il pubblico a una dimensione ancestrale e magica. Lo spettacolo, il cui titolo si traduce con "spiriti del vento", narra di esseri invisibili che, nati al tramonto, attraversano il portale che unisce il visibile e l'invisibile per compiere un rito di pulizia energetica nei luoghi e nelle persone.

La compagnia, fondata nel 2004 ad Antofagasta, nel nord del Cile, trae ispirazione dal deserto di Atacama e dalle culture originarie. Il video promozionale dello spettacolo mostra performer con maschere e copricapi imponenti che danzano e interagiscono con l'ambiente urbano, in una performance che fonde teatro fisico, installazione e video in un'unica, potente narrazione. "Ckuri" è un'occasione unica per affrontare il quotidiano con serenità, lasciandosi emozionare dalla bellezza di questo rito ancestrale.

Il Focus Cile: una vetrina sull'arte sudamericana

La presenza di La Huella Teatro si inserisce in un più ampio programma di interscambio culturale, frutto di un percorso biennale sostenuto dal Ministero della Cultura cileno. Oltre a "Ckuri", il Focus Cile presenta altre tre realtà artistiche di grande rilievo:

Il collettivo Kraken con il suo spettacolo omonimo, che esplora il rapporto tra corpo umano e tecnologia attraverso il dinamismo del tennis.

Silere Arts e il progetto partecipativo "Proyecto X", che invita i cittadini di Cuneo a invadere pacificamente la città con enormi cubi gonfiabili argentati.

La storica compagnia di teatro urbano La Patogallina, che presenta "Solo nos queda cantar", uno spettacolo che attraversa la storia cilena attraverso brani musicali iconici.

Questo focus non è solo una vetrina di spettacoli, ma un vero e proprio "laboratorio collettivo" di idee e visioni. Il programma prevede anche momenti di networking e dialogo aperti al pubblico, come il tradizionale "Brunchmeeting" e il "Caffè Letterario" in collaborazione con l'Università di Torino e il festival Scrittori in Città, dove gli artisti cileni si confronteranno con il regista Horacio Czertok di Teatro Nucleo sul tema "Arti performative e democrazia".

Il Mirabilia Festival, con la sua capacità di sostenere la creazione e di aprirsi a collaborazioni internazionali, si riconferma un punto di riferimento per le arti performative contemporanee, offrendo al suo pubblico un'occasione unica per scoprire e vivere la ricchezza culturale del Cile.

INFO E BIGLIETTI:

Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp , l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

Riduzioni

Gratuito: Bambini fino a 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti con tesserino

Ridotto: under 25, over 65, studenti e docenti scuole di circo/danza/teatro, Tessera Aiace 2025

Soci CRAL ALS CN2, Carta Famiglia6Granda, disabili e invalidiAccesso garantito su presentazione di documento che accerti il diritto alla riduzione.

Biglietteria: Piazza Foro Boario

Il 2/09 in orario 9-12 | 15-18

Dal 3/09 al 5/09 in orario 9-12 | 15-22

Il 6/09 in orario 9-12 | 15-00

Il 7/09 in orario 9-12 | 15-20

www.festivalmirabilia.it

APP: www.standapp.cloud

info@festivalmirabilia.it

- Facebook: Mirabilia Festival Europeo

- Instagram: @mirabiliafestival

- TikTok: @mirabilia_festival

- Youtube: Mirabilia Festival

- X: @MirabiliaFest

