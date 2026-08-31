Sabato 5 settembre “Brasile in jazz”, a Saluzzo un viaggio nelle sonorità della musica brasiliana

“Brasile in jazz” è il titolo del concerto in programma sabato 5 settembre alle 21 nel salone dell’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, in Salita al Castello 26.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Antidogma Musica con il sostegno in Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in collaborazione con l’associazione Voci Erranti.

La voce di Rosàlia De Souza, accompagnata da Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Ivano Sabatini al contrabbasso, porterà il pubblico in un viaggio alla scoperta del jazz nelle sonorità di grandi autori brasiliani.

Il programma spazia tra i brani di autori: da Milton Nascimento ad Antonio Carlos Jobim, da Alfredo Viana a Chico Buarque, da Luis Bonfà a Marcos Valle.

Il concerto sarà un’occasione per immergersi nelle diverse anime della musica brasiliana, attraverso un repertorio che intreccia la tradizione della “bossa nova”, del “samba” e del “lo choro” con le sensibilità del jazz e l’interpretazione di tre musicisti di grande esperienza.

Si potranno ascoltare le note più rappresentative della tradizione brasiliana, tra cui “Fotografia”, “Aqua de beber”, “So danco samba”, “Garota de Ipanema” e “Samba de uma nota so” di Antonio Carlos Jobim. In scaletta anche il famosissimo “O que serà” di Chico Buarque, “Maria Moita” di Carlos Lyra, “D’improvviso” di Aldemaro Romero, “Carolina bella” di Jorge Ben, “Banzo” di Marco Valle, “Nada sera como antes” di Milton Nascimento e “O Barquinho” di Roberto Menescal.

Rosàlia De Souza è una delle più apprezzate cantanti e interpreti della musica brasiliana. Nata a Rio de Janeiro, nel distretto di Nilopolis, noto per la tradizione del samba, è arrivata in Italia nel 1988, avviando numerose collaborazioni con artisti brasiliani ed europei. Nel corso della sua carriera ha calcato importanti palcoscenici internazionali, tra cui l’Olimpia di Parigi, il World Festival di Madrid, il Womad di Las Palmas nelle Gran Canarie e l’Auditorium del Parco della Musica di Roma.

Nel 2001 ha partecipato al prestigioso Montreux Jazz Festival insieme a Nicola Conte, che ha prodotto anche il suo primo album da solista, “Garota Moderna”, pubblicato nel 2003. È seguito nel 2004 “Garota Diferente”, mentre nel 2006 è arrivato “Brasil Precisa Balançar”, prodotto dal leggendario Roberto Menescal con la partecipazione di Marcos Valle e registrato interamente a Rio de Janeiro. Nel 2008 ha pubblicato “D’improvviso”, album che ha contribuito a consacrarla come una delle principali interpreti della musica brasiliana in Italia.

Al suo fianco ci sarà Maurizio Di Fulvio, chitarrista e compositore considerato dalla critica tra gli interpreti più originali della scena contemporanea. Musicista versatile ed eclettico, ha sviluppato un linguaggio capace di attraversare jazz, jazz latino, rock e musica classica, unendo tecnica, improvvisazione e capacità compositiva. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album, tra cui “Sweety notes”, “Mediterranean flavours”, “A flight of fugues”, “On the way to wonderland”, “Carinhoso” e “’a vucchella”, distinguendosi anche per gli arrangiamenti di celebri brani di autori come Gillespie, Jobim, Santana, Metheny, Porter, Pastorius, Bach e Duarte.

Completa il trio Ivano Sabatini, contrabbassista dalla solida preparazione e dall’esperienza maturata in diversi ambiti musicali. Nel concerto il suo strumento accompagnerà la voce e la chitarra, alternando il ruolo di accompagnatore a quello di solista e contribuendo alla costruzione di atmosfere ricche di musicalità e bellezza melodica. Il suo approccio eclettico permette di spaziare dal “choro brasileiro” alla tradizione napoletana, fino agli standard latin-jazz e alla musica classica.

Biglietto 5 euro.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella al seguente link:

https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/brasile-in-jazz/520

Per informazioni: stampa.antidogmamusica@gmail.com