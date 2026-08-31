 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 31 agosto 2026, 10:00

Giurset di Piasco: ottant'anni di passione tra i frutteti della Valle Varaita

Quando raccogliere le mele diventa un'esperienza di famiglia, qualità e territorio. E con la possibilità per le famiglie di raccogliere direttamente in campo le mele ad un costo straordinario

C'è un filo rosso che lega tre generazioni di agricoltori alle pendici del Monviso: la passione per la terra e il desiderio di far assaporare prodotti genuini. L'Azienda Agricola Giurset, con sede a Piasco (CN), nasce nel 1946, quando nonno Pietro inizia a coltivare con dedizione i terreni di famiglia. A lui succede papà Giovanni; oggi l'attività è portata avanti da Pierpaolo insieme ai fratelli Daniele e Maria Cristina, affiancati dalla mamma Agnese Melano. Un'azienda che ha raggiunto gli 80 anni restando fedele a un'idea semplice e forte: coltivare con amore dà i migliori risultati in gusto, salubrità e bellezza.

La filosofia: far toccare con mano la qualità

La filosofia di Giurset è chiara. Non si tratta solo di produrre frutta e ortaggi, ma di far comprendere alle persone la naturalità e l'eccellenza di ciò che nasce nei propri campi. L'invito è rivolto soprattutto alle famiglie: venire a Piasco, entrare nei frutteti e raccogliere "le mele del cuore". Un'esperienza che unisce il piacere di stare all'aria aperta, il contatto diretto con la natura e la certezza di portare a casa un prodotto fresco, controllato e coltivato con cura. Ogni mela raccolta con le proprie mani racconta il lavoro di chi, giorno dopo giorno, sceglie qualità e rispetto del territorio.

L'azienda fa parte del Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle Mele della Valle Varaita, un marchio che garantisce origine, passione e legame con un territorio unico, tra le Alpi e le brezze che scendono dal Monviso. Accanto alle mele, Giurset coltiva anche ortaggi, kiwi, pesche, albicocche, "ramassin" e altre specialità, sempre con l'attenzione alla genuinità.

Il negozio di Borgo San Dalmazzo: un restyling che sa di mela

Nell'aprile 2026 l'azienda ha completato un importante restyling del punto vendita di Borgo San Dalmazzo. La nuova struttura, ispirata a una grande cassetta di mele, si trova in Corso Nizza 106 e offre tutti i prodotti aziendali insieme a una selezione di altre eccellenze italiane a km zero: patate della Bisalta e di Entracque, carote di San Rocco, peperoni di Cuneo e verdure di produttori locali selezionati. Aperto sette giorni su sette (orario 9-12,30 e 15-19), è il luogo ideale per chi vuole portarsi a casa il meglio della stagione senza rinunciare alla comodità.

La promozione in corso: raccogli le tue mele a 0,80 € al kg

In questi giorni le famiglie possono raggiungere i frutteti di Piasco e raccogliere direttamente le proprie mele. La promozione in corso prevede 0,80 euro al Kg, per le varietà Gala e Renetta grigia. Terminate queste, sarà il turno delle Golden. Un'occasione perfetta per vivere un'esperienza autentica, far divertire i bambini e tornare a casa con frutti appena staccati dall'albero, buoni e genuini.

Curiosità

Nei giorni scorsi l’Azienda è stata contattata da una cliente giapponese entusiasta, che lo scorso anno aveva partecipato di persona alla raccolta mele Fuji, e che non vede l’ora di realizzare la raccolta anche quest’anno!

Come prenotare e dove trovarci

Per prenotare la propria raccolta mele è sufficiente contattare l'azienda:

L’azienda Giurset ha il punto vendita al dettaglio nella sede a Piasco (CN) in Via Umberto I 147
Il negozio di Borgo San Dalmazzo (CN) si trova in Corso Nizza 106

Venite a raccogliere le mele più buone al mondo. Provate per credere: quando la passione si unisce alla terra della Valle Varaita, il risultato si assapora in ogni morso.

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium