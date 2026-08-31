Il mining di Bitcoin incontra il boom dell'infrastruttura AI: come SHRMiner porta la potenza di calcolo cloud agli utenti crypto

Le aziende di mining di Bitcoin stanno rapidamente diventando protagoniste del mercato globale delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale (AI).

IREN, un'azienda originariamente conosciuta per le attività di mining di Bitcoin su larga scala, ha riferito che i ricavi dei suoi servizi AI Cloud sono aumentati di quasi otto volte, passando da 16,4 milioni di dollari nell'anno fiscale 2025 a 128,8 milioni di dollari nell'anno fiscale 2026. L'azienda ha dichiarato che i risultati più recenti riflettono una transizione in corso dal mining di Bitcoin verso i servizi AI cloud, mentre continua a crescere la domanda di data center, capacità energetica e calcolo ad alte prestazioni. Consulta i risultati dell'anno fiscale 2026 di IREN .

Questo cambiamento evidenzia una tendenza più ampia. Sia il mining di criptovalute sia il calcolo per l'AI dipendono da grandi data center, forniture energetiche affidabili, sistemi di raffreddamento e un'allocazione intelligente delle risorse di calcolo. Con l'avvicinamento di questi settori, l'accesso alla potenza di calcolo sta diventando una delle risorse più preziose dell'economia digitale.

SHRMiner rende più accessibile la potenza di calcolo cloud

In questo contesto, la piattaforma di cloud mining SHRMiner offre agli utenti crypto un modo più semplice per accedere alle infrastrutture di mining senza acquistare o mantenere apparecchiature fisiche.

SHRMiner opera attraverso un modello di noleggio della potenza di calcolo cloud. Gli utenti selezionano contratti con prezzi, periodi di operatività e quantità di potenza di calcolo differenti, mentre i data center remoti della piattaforma gestiscono l'installazione delle apparecchiature, l'elettricità, il raffreddamento e la manutenzione quotidiana.

Il modello consente agli utenti di partecipare tramite BTC, ETH, DOGE, LTC, USDT e USDC senza dover costruire una struttura di mining o imparare a configurare hardware ASIC.

Le principali caratteristiche di SHRMiner includono:

Nessuna apparecchiatura fisica di mining da acquistare

Nessun costo separato per elettricità o manutenzione

Diversi prezzi e periodi di operatività dei contratti

Allocazione automatizzata della potenza di calcolo

Liquidazione giornaliera secondo i termini applicabili del contratto

Monitoraggio in tempo reale di contratti e account

Non è richiesta esperienza specifica nel mining

Contratti di cloud mining SHRMiner selezionati

Di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti precedentemente mostrati dalla piattaforma. Gli utenti devono verificare la disponibilità attuale e le ricompense previste consultando le ultime offerte di contratti di cloud mining SHRMiner .

Contratto di Cloud Mining Prezzo del contratto Durata Ricompensa giornaliera stimata Ricompensa stimata del contratto Bitcoin Miner S21 XP Imm $5.000 25 giorni $70,50 $1.762,50 MICROBT WhatsMiner M73 $8.000 30 giorni $116,80 $3.504 Bitcoin Miner S21e XP Hyd $10.000 35 giorni $151 $5.285 ANTSPACE HK3 $30.000 40 giorni $513 $20.520

Ogni scheda del prodotto mostra il prezzo del contratto, il periodo di operatività, la ricompensa giornaliera stimata e la ricompensa totale stimata del contratto, consentendo agli utenti di confrontare le diverse opzioni in base al budget e alla durata.

Perché Nora ha deciso di provare il cloud mining

Nora possedeva Bitcoin dal 2022 e aveva preso in considerazione più volte l'idea di fare mining autonomamente. Ogni volta, però, il costo delle apparecchiature ASIC, l'aumento delle bollette elettriche e il rumore e il calore prodotti dai dispositivi la convincevano a mettere da parte l'idea.

Dopo aver letto di aziende di mining che stavano trasferendo la propria capacità energetica e la propria esperienza nella gestione dei data center verso il calcolo per l'AI, si è interessata alle infrastrutture alla base di entrambi i settori. Invece di acquistare hardware, Nora ha aperto un account SHRMiner, ha richiesto il credito di $15 per i nuovi utenti e ha utilizzato il contratto di prova per imparare a utilizzare la dashboard.

In seguito ha scelto un contratto più piccolo e a breve termine e ogni mattina ne controllava l'andamento dal proprio telefono. Per Nora, il vantaggio era semplice: poteva esplorare il mining basato sul cloud senza trasformare una parte della propria casa in una sala server. Ha completato il primo contratto prima di decidere se continuare.

Come utilizzare SHRMiner in tre passaggi

Passaggio 1: Registrati e ricevi un bonus di $15

Gli utenti possono aprire un account SHRMiner gratuito e richiedere il credito introduttivo . La registrazione richiede generalmente meno di due minuti e non sono necessarie conoscenze tecniche.

I nuovi utenti idonei possono ricevere un credito di $15 e un contratto di prova gratuito, avendo così l'opportunità di esplorare la dashboard e il processo di liquidazione giornaliera. I requisiti di idoneità e i termini promozionali attuali sono disponibili sulla pagina di registrazione.

Passaggio 2: Esamina e seleziona un prodotto di cloud mining

Dopo aver effettuato l'accesso, gli utenti possono confrontare prodotti di cloud mining con prezzi e periodi di operatività differenti.

Ogni scheda del prodotto include:

Nome del contratto

Prezzo del contratto

Periodo di operatività

Ricompensa giornaliera stimata

Ricompensa totale stimata del contratto

Gli utenti possono scegliere un contratto di potenza di calcolo in base al proprio budget, alla durata preferita e alla propria tolleranza al rischio.

Passaggio 3: Monitora il contratto tramite la dashboard in tempo reale

Una volta attivato un contratto, la dashboard di SHRMiner consente agli utenti di consultare:

Contratti di cloud mining attivi

Stato della potenza di calcolo

Registri delle liquidazioni giornaliere

Saldo disponibile dell'account

Durata residua del contratto

Cronologia dei prelievi e delle transazioni

Le ricompense vengono accreditate secondo i termini applicabili del contratto. I saldi disponibili possono essere prelevati verso un wallet digitale supportato oppure utilizzati per selezionare un altro contratto di potenza di calcolo, nel rispetto delle regole attuali della piattaforma.

La potenza di calcolo sta diventando un'infrastruttura digitale fondamentale

L'espansione di IREN dal mining di Bitcoin ai servizi AI cloud dimostra come energia, data center e capacità di calcolo stiano diventando sempre più importanti sia nel settore delle criptovalute sia in quello dell'intelligenza artificiale.

Per i possessori di criptovalute che non vogliono acquistare hardware o gestire un'attività di mining, SHRMiner offre un modo più accessibile per esplorare la potenza di calcolo basata sul cloud.