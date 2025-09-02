"La storia? Solo date!": a Dronero è iniziata un’interessante Summer School

“Fare storia significa in primo luogo periodizzare, cogliere cioè momenti di passaggio che scandiscono le tappe delle vicende umane.”

A Dronero è iniziato ieri, lunedì 1 settembre, il primo dei tre giorni della Summer School residenziale organizzata dal Centro Giolitti e dal Dipartimento di studi storici dell’Università di Torino, da quest’ultimo interamente finanziata per una fruizione gratuita da parte degli iscritti.



"La storia? Solo date!" è l’eloquente titolo: con un programma ricco, studiato nei minimi dettagli, si tratta di un vero e proprio bagaglio di conoscenze per gli insegnanti, i destinatari di questa iniziativa. È a loro, infatti, che la Summer School si prefigge di fornire strumenti utili per affrontare in modo organizzato e flessibile gli impegni quotidiani dell'offerta formativa che devono portare nelle aule ai propri studenti.



Dal luogo comune presentato nel titolo, gli incontri organizzati hanno l’obiettivo di aiutare i docenti a costruire lezioni che, anche con l'uso di sintetiche ma accurate antologie di fonti primarie, stimolino studenti e studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado a riflettere sulle forme di cambiamento che hanno riguardato la società europea nel corso dei secoli.

Si guarda così al punto fondamentale dell’insegnamento, ossia ragionare sulla necessità sottesa al "fare storia" che richiede di periodicizzare, di dare riferimenti temporali lungo i quali scandire il cambiamento e le tappe delle vicende umane.



La prima giornata è stata un successo. Iniziata con i saluti istituzionali da parte del sindaco Mauro Astesano e dell’assessore Carlo Giordano ha visto protagoniste le interessanti lezioni da parte dei professori Luigi Provero, Silvia Giorcelli ed Andrea Pellizzari. Anche quest’oggi e domani, martedì 2 e mercoledì 3 settembre, saranno giornate importanti, con lezioni da parte dei professori Elena Angeleri, Paola Bianchi, Elena Corniolo, Pierangelo Gentile, Marta Margotti, Leonardo Mineo, Maria Alessandra Panzanelli Fratoni, Daniele Pipitone, Danilo Siragusa e Marino Zabbia.



Pensata per venire incontro alle esigenze di formazione permanente ed aggiornamento che vengono dal mondo della scuola, la Summer School in corso al Centro Giolitti di Dronero si propone di offrire agli insegnanti partecipanti sia contenuti corretti che una piccola antologia di fonti accuratamente selezionate, un ampio materiale quindi per poter programmare al meglio la propria attività didattica in classe.



Rientra nelle iniziative formative proposte nel catalogo online dai Soggetti accreditati/qualificati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della direttiva 170/2016.