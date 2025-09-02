 / Cronaca

Cronaca | 02 settembre 2025, 07:41

Magliano Alpi, grave incidente sulla Sp 191: tre feriti, uno intrappolato nell’auto

Tre vetture coinvolte nello scontro all’alba. Intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì per liberare un automobilista: nessuna vittima, tutti i feriti in ospedale in codice giallo

Immagine archivio

Immagine archivio

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6, nel comune di Magliano Alpi lungo la Strada Provinciale 191. Tre automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Tre le persone rimaste ferite. Una di loro era rimasta intrappolata nell’abitacolo ed è stata estratta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì, giunti rapidamente sul posto.

Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Mondovì con ambulanze del 118 in codice giallo: nessuno di loro è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.

redazione

