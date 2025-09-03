A Sant’Albano Stura l’ultimo saluto a Giorgio Fissore, dirigente in pensione del Bottonificio di Fossano

Si sono celebrati nella mattinata di oggi a Sant’Albano Stura i funerali di Giorgio Fissore, 92 anni, in pensione dopo essere stato per lunghi anni uno stimato dirigente del Bottonificio Fossanese.

L’uomo, spentosi nel sonno lo scorso 1° settembre, era il padre di Mauro, compianto sindaco di Morozzo e guardiaparco delle Alpi Marittime, deceduto nel luglio 2024 per un malore accusato mentre era in vacanza con la famiglia a Cannes.

Assunto come impiegato, Giorgio Fissore compì una importante carriera nella nota azienda fossanese. Le spiccate capacità imprenditoriali lo portarono a venire nominato responsabile delle vendite sui mercati esteri. Gli sport motoristici e il ciclismo le sue grandi passioni al di fuori dell’impegno professionale.

Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio la moglie Caterina Carletto, i figli Alessandro e Manuela, la sorella Lucia e i vari nipoti.