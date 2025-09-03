“Meraviglie d’Islanda – Paesaggi tra fuoco, ghiacci e silenzio”: a Bene Vagienna la mostra fotografica di Grazia Bertano

Dal 7 settembre al 30 novembre 2025, Casa Ravera a Bene Vagienna ospiterà la mostra fotografica “Meraviglie d’Islanda – Paesaggi tra fuoco, ghiacci e silenzio” di Grazia Bertano.



La mostra

L’esposizione accompagnerà i visitatori in un viaggio tra scenari che sembrano appartenere ai sogni e ai miti nordici. L’Islanda, terra di contrasti, si rivela in tutta la sua potenza evocativa: vulcani e ghiacciai, cascate fragorose e oceani silenziosi, spiagge di lava nera e distese di muschio verde brillante.

Ogni scatto racconta l’incontro degli elementi – acqua, fuoco, aria e terra – in un equilibrio fragile e primordiale, capace di emozionare e di ricordarci la forza della natura.

La fotografa

Grazia Bertano è una viaggiatrice instancabile che ha esplorato oltre 70 Paesi in Asia, Africa, Centro e Sud America. Predilige le rotte meno battute e i territori in via di sviluppo, spingendosi fino a luoghi remoti come Tibet, Mongolia, Etiopia, Senegal e, in Sud America, il leggendario Capo Horn.

Dal 2013 è presidente del circolo fotografico Cuneofotografia. Oltre a organizzare viaggi fotografici, cura un canale YouTube con più di 200 video dedicati alla post-produzione, al montaggio e ai racconti di viaggio. Attraverso proiezioni e narrazioni, porta il pubblico alla scoperta delle meraviglie del mondo con immagini e suggestioni.

L’inaugurazione è in programma domenica 7 settembre alle ore 11:15.. La mostra è visitabile negli orari di apertura di Casa Ravera: domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.