Savigliano: da lunedì 15 settembre al via la sostituzione del ponte di via Moreno

Partiranno lunedì 15 settembre i lavori di sostituzione del ponte in via Ottavio Moreno, necessari per le operazioni di innalzamento delle sponde del Mellea.

Dalle 7 del mattino del 15 settembre fino a fine lavori, in via Moreno – nel tratto compreso tra il civico 42 e l'intersezione con strada Canavere – sarà in vigore la chiusura al transito dei veicoli e il divieto di sosta con rimozione forzata.

Verrà installata un'apposita segnaletica che indicherà la chiusura e le deviazioni alternative.

Il passaggio pedonale e ciclabile sarà regolarmente garantito dalla passerella provvisoria installata lateralmente al ponte.