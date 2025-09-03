 / Attualità

Attualità | 03 settembre 2025, 12:39

Savigliano: da lunedì 15 settembre al via la sostituzione del ponte di via Moreno

Fino a gennaio il tratto sarà chiuso al transito dei veicoli. Passaggi pedonali e ciclabili sulla passerella provvisoria

Partiranno lunedì 15 settembre i lavori di sostituzione del ponte in via Ottavio Moreno, necessari per le operazioni di innalzamento delle sponde del Mellea.

Dalle 7 del mattino del 15 settembre fino a fine lavori, in via Moreno – nel tratto compreso tra il civico 42 e l'intersezione con strada Canavere – sarà in vigore la chiusura al transito dei veicoli e il divieto di sosta con rimozione forzata. 

Verrà installata un'apposita segnaletica che indicherà la chiusura e le deviazioni alternative.

Il passaggio pedonale e ciclabile sarà regolarmente garantito dalla passerella provvisoria installata lateralmente al ponte.

C. S.

