Attualità | 04 settembre 2025, 14:22

Saluzzo, cappella di San Rocco: incontro culturale con Franco Giletta per i 500 anni di costruzione

Domani, venerdì 5 settembre alle 21, nel piazzale antistante si racconterà la storia della chiesetta, dedicata al santo protettore della peste. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella chiesa di Sant’Agostino

Franco Giletta, relatore dell'incontro storico culturale per i 500 anni della cappella di SAn Rocco a Saluzzo

La piccola cappella di San Rocco compie 500 anni. Per commemorare l’anniversario di fondazione avvenuto tra il 1525 e il 1527, presso l’allora Porta Pusterla, è in programma,  domani venerdì 5 settembre alle 21 un incontro storico culturale con Franco Giletta, divulgatore,  conoscitore della storia del Marchesato di Saluzzo.

La cappella - anticipa il relatore - fu eretta appena fuori dalle antiche mura come voto di ringraziamento della popolazione al termine della terribile pestilenza,  che si presume fosse stata portata nel territorio dall’esercito spagnolo, epidemia che falcidiò altre zone del Piemonte,  lasciando dietro una scia di morte e disperazione.

La costruzione della piccola chiesa fu un atto di devozione verso San Rocco di Montpellier,  pellegrino, taumaturgo, che divenne simbolo di speranza di una popolazione stremata.

Nello spiazzo antistante la cappella,  la serata nell' ambito dei festeggiamenti tradizionali della chiesetta ( spostati in questa data di  inizio settembre) Franco Giletta, con immagini e parole racconterà l’edificio sacro, le decorazioni interne, conservate grazie a recenti restauri e contestualizzerà la sua storia negli anni del Marchesato di Saluzzo.

In caso di maltempo l’incontro si svogerà nella chiesa di Sant’Agostino.

