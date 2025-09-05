Frana in zona Imperiale a Roccavione, pronto intervento del Comune per la messa in sicurezza dell’area

Le forti piogge verificatesi sulla zona nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, hanno causato il cedimento di un tratto di montagna in zona Imperiale a Roccavione.
Fortunatamente la frana non ha provocato danni a persone o cose.
A renderlo noto il Comune, che sin dalle prime ore di questa mattina è intervenuto, tramite i propri operai e il consigliere comunale Risso, per mettere in sicurezza l’area.
L’operazione è stata effettuata anche grazie al prezioso supporto della Buzzi Unicem, che l’Amministrazione comunale desidera ringraziare pubblicamente per la collaborazione e la tempestività dimostrata.
“L’attenzione alla sicurezza e alla tutela del territorio resta una priorità assoluta per la nostra Amministrazione – sottolinea il sindaco Paolo Giraudo –. Continueremo a vigilare costantemente affinché episodi come questo possano essere affrontati con la massima prontezza ed efficacia”.