Attualità | 05 settembre 2025, 11:30

Frana in zona Imperiale a Roccavione, pronto intervento del Comune per la messa in sicurezza dell’area

Il cedimento dopo le piogge di ieri. Il sindaco Paolo Giraudo: "Tutela del territorio priorità assoluta"

In mattinata le operazioni per la messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana

Le forti piogge verificatesi sulla zona nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, hanno causato il cedimento di un tratto di montagna in zona Imperiale a Roccavione.

Fortunatamente la frana non ha provocato danni a persone o cose.

A renderlo noto il Comune, che sin dalle prime ore di questa mattina è intervenuto, tramite i propri operai e il consigliere comunale Risso, per mettere in sicurezza l’area.

L’operazione è stata effettuata anche grazie al prezioso supporto della Buzzi Unicem, che l’Amministrazione comunale desidera ringraziare pubblicamente per la collaborazione e la tempestività dimostrata.

“L’attenzione alla sicurezza e alla tutela del territorio resta una priorità assoluta per la nostra Amministrazione – sottolinea il sindaco Paolo Giraudo –. Continueremo a vigilare costantemente affinché episodi come questo possano essere affrontati con la massima prontezza ed efficacia”.

