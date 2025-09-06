 / Attualità

Attualità | 06 settembre 2025, 12:15

Due serate in musica con la Banda Musicale di Mondovì, prima dell’inizio dei nuovi corsi a indirizzo bandistico

Domani sera il tradizionale concerto in piazza Maggiore per i Feu dla Madona, giovedì 11 settembre le note della banda allieteranno i festeggiamenti presso il chiostro della chiesa di San Filippo. I corsi musicali, aperti a tutti, partiranno ad ottobre: aperte le iscrizioni

La Banda Musicale di Mondovì, come da molti anni a questa parte, propone anche per quest'anno scolastico 2025/2026 il corso di orientamento musicale ad indirizzo bandistico

Le iscrizioni sono aperte a tutti: bambini, ragazzi e adulti, che potranno ricevere lezioni individuali di teoria - solfeggio ed imparare a suonare i vari strumenti che compongono l'organico della banda musicale (flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, eufonio e bassotuba). Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare sempre più persone al mondo della musica e della banda in particolare, aiutare i nuovi allievi ad accrescere le proprie capacità musicali e perfezionare chi ha già intrapreso un percorso musicale.

Il corso sarà tenuto da docenti professionisti diplomati: il prof. Maurizio Caldera per gli ottoni, il prof. Alessio Mollo per le ance, la prof.sa Gloria Bergese per il flauto. Alla fine delle lezioni gli allievi potranno entrare tra le fila della Banda Musicale e cimentarsi tra i vari brani del repertorio, che spazia dalla musica classica al pop, senza tralasciare le colonne sonore più famose ed il jazz.

Maggiori informazioni su costi ed orari si possono avere:

  • contattando il prof. Maurizio Caldera, direttore della Banda Musicale al 338-4243951,
  • scrivendoci all'indirizzo bandamusicaledimondovi@gmail.com
  • venendoci a trovare presso la sede del sodalizio nel cortile del Municipio tutti i giovedì sera dopo le 21.

L’inizio dei corsi è previsto per ottobre.

Nell’attesa, la Banda Musicale ci allieterà con la propria musica in due serate:

  • Domenica 7 settembre ’25 alle ore 21:00 a Mondovì, in Piazza Maggiore: aspetteremo insieme lo spettacolo pirotecnico degustando “pan e persi” serviti dai volontari dell’Ass.ne “La Funicolare” ed ascoltando buona musica.
  • Giovedì 11 settembre ’25 alle ore 21:00 a Mondovì, in Piazza Roma, nella splendida cornice del chiostro della Chiesa di San Filippo Neri: serata dedicata ai festeggiamenti per il S.S. Nome di Maria. 

c.s.

