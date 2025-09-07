 / Economia

Economia | 07 settembre 2025, 18:00

Anche Mab Distribuzione e il marchio mondiale Mahindra alla Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo 2025

L’azienda di Manta, leader nel commercio di macchinari agricoli, partecipa alla rassegna espositiva del Foro Boario con una vasta gamma di trince, frese, erpici rotanti e atomizzatori

Anche Mab Distribuzione è tra le realtà presenti alla 78ª Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo.

Antonio Margaria, cofondatore dell’azienda di Manta: “Portiamo in Fiera il marchio Mahindra, che è una delle più grandi aziende a livello mondiale nella distribuzione di trattori e macchinari agricoli, con l’obiettivo di iniziare nel commercio dei macchinari agricoli, per poi estenderci anche ai trattori. Qui offriamo la nostra gamma di trince, frese, erpici rotanti e atomizzatori”.

Il marchio si distingue soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo – aggiunge - I macchinari sono economici, ma questo non vuol dire che non siano di qualità, anzi sono super competitivi su entrambi gli aspetti”.

L’INTERVISTA [VIDEO]

