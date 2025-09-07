Anche Mab Distribuzione e il marchio mondiale Mahindra alla Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo 2025

Anche Mab Distribuzione è tra le realtà presenti alla 78ª Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo.

Antonio Margaria, cofondatore dell’azienda di Manta: “Portiamo in Fiera il marchio Mahindra, che è una delle più grandi aziende a livello mondiale nella distribuzione di trattori e macchinari agricoli, con l’obiettivo di iniziare nel commercio dei macchinari agricoli, per poi estenderci anche ai trattori. Qui offriamo la nostra gamma di trince, frese, erpici rotanti e atomizzatori”.

“Il marchio si distingue soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo – aggiunge - I macchinari sono economici, ma questo non vuol dire che non siano di qualità, anzi sono super competitivi su entrambi gli aspetti”.

L’INTERVISTA [VIDEO]